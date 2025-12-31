LeBron James cumplió 41 años, pero los Pistons arruinaron su festejo y el de Los Ángeles Lakers

LeBron James, leyenda del básquetbol, llegó a los 41 años muy activo, ostentando un aura inmaculado. Pero este martes por la noche, la celebración, al menos dentro de la cancha con los Lakers, no fue como hubiera deseado. Anotó 17 puntos en su día de cumpleaños, pero el estadounidense Cade Cunningham logró 27 unidades y 11 asistencias para conducir a Detroit Pistons hacia una victoria resonante por 128-106 sobre Los Ángeles.

Lebron James anotando en la caída de Los Ángeles Lakers frente a Detroit Pistons en el Crypto.com Arena RONALD MARTINEZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

James encestó tres triples y añadió cuatro asistencias y cuatro rebotes en el duelo número 1577 de temporada regular en su inédita y cinematográfica vigesimotercera campaña en la NBA. Sin embargo, pasó los minutos finales de su partido de cumpleaños sentado con los brazos cruzados en el banco, frustrado.

Así, sólo observó la forma en que los Lakers sufrían su cuarta derrota en cinco encuentros. El máximo anotador en la historia de la liga más importante del mundo es el duodécimo jugador en aparecer en un partido de la NBA con 41 años o más. Es, apenas, el sexto en este siglo.

En el partido, disputado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Marcus Sasser logró su número máximo de la temporada con 19 puntos e, Isaiah Stewart, añadió 15 unidades para los Pistons, líderes de la Conferencia Este, quienes rompieron su racha de dos derrotas para terminar 3-2 en su gira por la Costa Oeste.

Detroit ganó su tercer encuentro consecutivo ante los Lakers a pesar de perder a Tobias Harris, su tercer máximo anotador, por un esguince en la cadera izquierda en el primer cuarto. Luka Doncic totalizó 30 puntos y 11 asistencias por los Lakers, quienes perdieron cuatro de cinco por primera vez desde la postemporada pasada. Jaxson Hayes anotó 13 puntos, pero los Lakers no pudieron igualar defensivamente a los aguerridos Pistons.

LeBron, ‘the King’, debutó en la NBA en octubre de 2003 con 18 años, tras ser elegido primero en el draft por Cleveland Cavaliers. Desde entonces, su nombre se encumbró y se asoció a los libros de historia del básquetbol. Jugó 23 temporadas con tres franquicias (Cavaliers, Miami Heat y Lakers) y sigue en plena actividad. En 2023, James superó la marca de Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador histórico de la NBA. Este año, además, se convirtió en el primer jugador en cruzar la barrera de los 50.000 puntos sumando la temporada regular y los playoffs.

Cade Cunningham, figura de Detroit Pistons, controlando el balón ante Lebron James RONALD MARTINEZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

James, un superhéroe del deporte, recordó un anuncio que grabó en 2023 en el que se enfrentaba al “Padre Tiempo”, reflexionando sobre su carrera longeva. “Le estoy pateando el culo al Padre Tiempo en los últimos hoyos”, sentenció. El paso del tiempo siempre es cruel, pero LeBron sigue regalando sus pinceladas inigualables. Mientras siga activo, más allá de los traspiés que pueda tener su equipo, el deporte (y sus fanáticos) sigue sonriendo.

