Liga Nacional: Boca reaccionó a tiempo en una final muy caliente y empató la serie ante Instituto

Boca Juniors está vivo en la final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). No porque una derrota hubiese sentenciado su suerte en una serie que es muy larga, sino porque sacó su orgullo y reaccionó a tiempo en un partido que Instituto de Córdoba dominó en gran parte de su desarrollo y se llevó de la ardiente Bombonerita una sufrida y trabajada victoria por 75 a 70 en suplementario, con la que igualó el mano a mano por el título en un triunfo por lado.

El inicio del duelo fue una réplica de lo que ocurrió 48 horas antes: el local estableció un parcial de 5-0 en el arranque y el visitante le respondió con otro de 16-0. Así, sacó la máxima ventaja en el primer tiempo (+9) y, desde entonces, dominó el juego a partir de su eximia defensa. Adelante lo lideraron Javier Saiz (7 unidades) y Alex Negrete (6). El local encontró algunas soluciones en las manos de Facundo Piñero y Andrés Ibargüen, pero no tuvo confianza en el andamiaje colectivo y se embarulló con arrestos individuales que en muchas ocasiones terminaron con lanzamientos forzados.

El entrenador Gonzalo Pérez apostó por una defensa zonal y a los cordobeses les costó encontrarle la vuelta. Le sirvió para mantenerse cerca de su rival e impedir que se le alejara, mientras adelante siguió sin encontrar respuestas por el gran trabajo de la Gloria y, también, porque falló los pocos lanzamientos abiertos que tuvo (4 aciertos en 16 triples lanzados y 8 de 33 en tiros de campo, muy por debajo de sus porcentajes habituales).

Otro mérito de los de la Docta fue haber ‘borrado’ a José Vildoza y Santiago Scala. El MVP del torneo apenas tomó dos tiros y los falló, mientras que el ‘Panda’ hizo tres lanzamientos y solo acertó un doble. El anfitrión también probó con una formación ‘baja’ de cuatro perimetrales más Marcos Delía de interno, pero nada fue fructífero y con apenas 27 unidades en 20 minutos se fue al descanso largo abajo en el marcador por cinco tantos (27-32).

Con una gran defensa, Instituto le permitió apenas 27 puntos a Boca Juniors en el primer tiempo Javier Centeno

El Xeneize volvió al rectángulo de juego con otro semblante y enseguida se arrimó a dos (34-36) con apariciones de José Vildoza y Scala. Pero fueron apenas dos bocanadas de aire ante un rival al que no lo conmovió ninguna pequeña reacción del conjunto azul y oro. La respuesta fue con un gran pasaje defensivo más una buena circulación del balón adelante que Nicolás Copello, hasta entonces sin protagonismo en la serie, cerró con un triple y un doble y le dio a Instituto la máxima distancia de 12 puntos (40-52).

Pero Boca es el campeón defensor. Y lo que no resolvió colectivamente, lo hizo con sus grandes individualidades. Cuando la Gloria se relajó, intentó definir algunas ofensivas con alley-oop a Lee Aaliya y se salió de su libreto defensivo, olió sangre y limó la distancia hasta las cuatro unidades (50-54). Así, llegó al último segmento mucho mejor parado de lo que suponía el desarrollo del partido.

Playoffs Final 2024/25 - Juego 2 - Boca Jrs. v Instituto Javier Centeno - Prensa Liga Nacional

La ilusión del local de revertir el juego se exacerbó con un triple de Piñero. Pero Instituto, sin sus titulares Nicola Pomoli (lesionado en su cadera) ni Leandro Vildoza -sufrió un corte en el pómulo tras un golpe de Piñero y no pudo regresar al duelo-, mostró su personalidad. Para entonces, ya era otro partido, sin el dominio marcado de la Gloria. Desde la situación con Vildoza, que fue revisada por los árbitros, pero no hubo una sanción mayor que la falta para el infractor; el partido levantó temperatura. De una jugada discutida que todo Boca pidió no resetear el reloj de posesión a los 14 segundos, Luciano Guerra anotó un triple y le dio una diferencia de ocho tantos a la visita (63-55).

Y como no pasó en el primer duelo, llegó la reacción del xeneize. Un triple de Scala, un doble de Piñero, un robo más volcada de Ibargüen y un bombazo de José Vildoza dejaron el juego igualado en 65, y la moneda, en un limbo. En el elenco de Lucas Victoriano, sin Pomoli ni Leandro Vildoza, la responsabilidad la asumió el experimentado Copello. En Boca, el MVP, José Vildoza. El primero intentó dos triples y falló. El otro, dos bandejas, y también erró. La segunda fue para ganar, pero se quedó corto y el duelo se extendió al tiempo suplementario (65-65).

José Vildoza, el MVP de la Liga Nacional, tuvo en su manos el triunfo de Boca en el tiempo regular y falló el lanzamiento Javier Centeno - Prensa Liga Nacional

El partido, en medio de un clima caliente, se detuvo por alrededor de 30 minutos. Apenas terminó el último cuarto, Leandro Vildoza regresó desde el vestuario hacia el banco de suplentes y denunció que hinchas de Boca lo habían salivado. A la vez, un simpatizante local sufrió un desmayo y tuvo que ser asistido en la tribuna. Como el paciente fue trasladado en ambulancia al hospital Cosme Argerich, los árbitros tuvieron que esperar a que regresara el vehículo para reanudar el duelo.

Un triple de Scala contra el reloj le dio a Boca la ventaja en el juego por primera vez desde que la había tenido en el inicio. Instituto respondió con un doble y falta de Bautista Lugarini. El juego, para entonces, era una partida de ajedrez en la que el visitante ya no tenían al rey y a la reina. Ibargüen acertó un libre de dos y Saiz convirtió el par que lanzó (69-70). Scala y Piñero fallaron dos triples seguidos y, en la respuesta, Tomás Monacchi no ejecutó a tiempo. Scala puso al frente al xeneize otra vez con dos libres (71-70) y en la siguiente jugada, Negrete forzó un lanzamiento corto contra una buena defensa de Franco Giorgetti y erró.

Con la parsimonia que lo caracteriza, el juninense Scala se adueñó de la pelota y volvió a recibr una infracción a falta de 15 segundos. Acertó los dos tiros y le dio tres unidades de ventaja a los suyos. La Gloria tuvo el empate en sus manos en la última ofensiva, pero Sebastián Vega robó el balón y con una volcada sentenció una trabajada victoria en un duelo que padeció durante 35 minutos.

El mejor del ganador fue Scala con 18 de valoración producto de 17 puntos y 2 asistencias seguido de Piñero con 15 unidades y 7 rebotes (17 de valoración). En el perdedor se destacaron los trabajos silenciosos de Saiz (11 puntos, 9 rebotes y 3 robos para 22 de valoración) y Lugarini (13 tantos, 6 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones).

Facundo Piñero fue determinante para que Boca derrote a Instituto de Córdoba en la segunda final de la Liga Nacional

La definición se mudará la próxima semana a Córdoba. El lunes 7 de julio se jugará el tercer partido y, dos días después, el cuarto. La serie volverá el sábado 12 a La Bombonerita para el quinto partido. El sexto en Córdoba y un séptimo en la Ciudad de Buenos Aires todavía están en veremos, pero por la paridad que hay entre ambos equipos no es difícil imaginar una final muy larga.

Cronograma y resultados de la final

Boca 69-82 Instituto.

Boca 75-70 Instituto.

Instituto vs. Boca: lunes 7 de julio a las 22.10 en el estadio Ángel Sandrín (TyC Sports).

Instituto vs. Boca: miércoles 9 de julio a las 22.10 en el estadio Ángel Sandrín (TyC Sports).

Boca vs. Instituto: sábado 12 de julio (TyC Sports).

*Instituto vs. Boca: martes 15 de julio (TyC Sports).

*Boca vs. Instituto: viernes 18 de julio (TyC Sports).

*De ser necesario.