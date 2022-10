Los Angeles Lakers no cambian ni con el Big Three: perdieron por 30 puntos en la pretemporada

Una señal. Es posible que algunos lo consideren menor porque se trata de un juego de pretemporada, sin embargo, el escenario no resulta alentador. La idea era recomponer lo propuesto la campaña anterior, pero nada de eso parece estar funcionando. Si bien Los Angeles Lakers mantienen su poderío con LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, cómo se expresa el equipo sin ellos y hasta por momentos con ellos, es lo que realmente inquieta. En el primer partido de preparación de la franquicia angelina en la NBA, apareció la primera alarma, porque perdieron como locales por 30 puntos ante Sacramento Kings (75-105).

La expectativas por saber cómo volvían las grandes estrellas de la NBA se licuó rápidamente. Apenas un tiempo jugaron LeBron y compañía, se fueron al descanso arriba 46-41. Aunque, la realidad marcó que la producción del Big Three estuvo lejos de lo que se supone: The King cerró un juego con 4 puntos (0 de 7 en tiros), un rebote y 2 asistencias; Davis terminó con 11 puntos (4 de 9 en tiros), 11 rebotes y 2 asistencias; y Westbrook ofreció 5 puntos (2 de 3 en tiros), 2 rebotes y 3 asistencias.

Ahora bien, lo que sucede con los Lakers parece un poco más profundo que una derrota que los pone en ridículo en su arranque de pretemporada. Es que las gestos hacen pensar que nadie cree en realidad en la propuesta. Sólo así se explica que antes del partido la prensa estadounidense se hizo eco de la información que aseguraba que los Lakers intentaron traspasar a Westbrook (y su contrato de 47 millones de dólares) antes de la pretemporada y llegaron a un acuerdo de intercambio con los Indiana Pacers.

Incluso, el medio especializado en deportes The Athletic publicó que los Lakers cerraron un acuerdo de traspaso con los Pacers por el que Westbrook jugaría en Indiana, mientras que Myles Turner y Buddy Hield llegarían para acompañar a LeBron James en los Lakers. En medio de semejante situación, tuvo que aclarar Rob Pelinka, el director deportivo de la organización, que se decidió apostar por la continuidad de Westbrook.

Patrick Beverley (en el centro de la escena) Anthony Davis (a la derecha) y Russell Westbrook no pudieron evitar una derrota ridícula ante Sacramento Kings en el Staple Center Kevork Djansezian - Getty Images North America

Y en este escenario de desconcierto, las palabras de Westbrook son buenas para su ánimo, pero de ninguna manera es saludable para una franquicia que pretende recuperarse de una temporada anterior en la que no logró ingresar al play-in y no participó de los playoffs: “Da igual si los Lakers no me quieren. Podré cometer errores, tener partidos malos, pero este año estoy mucho más preparado que el anterior” , dijo el base.

Los Lakers necesitan encontrar soluciones para que el Big Three rinda sus frutos. La temporada anterior apenas 22 partidos disputaron juntos, por eso LeBron dijo ayer tras la derrota: “Entiendo que a medida que podamos estar mucho tiempo juntos dentro de la cancha vamos a encontrar el ritmo y la química que necesitamos. Como ya dije, 22 partidos, fue muy poco la temporada pasada; espero que este año podamos superar esa marca para darle mejores cosas al equipo”.

Keegan Murray showed out in #NBAPreseason action tonight.



✅ 16 PTS

✅ 6 REB

✅ 2 STL

✅ W



Tough. 💪 pic.twitter.com/8uNEsjdVYe — NBA (@NBA) October 4, 2022

Los Lakers continuarán su preparación este miércoles con un partido amistoso ante los Phoenix Suns, otro de los equipos que se dio un gran golpe en la previa, ya que perdieron por 124-134 su primer partido de pretemporada en la visita de los Adelaide 36ers. Se trata de la primera derrota de un equipo de la NBA frente a un conjunto australiano y es la decimoctava ocasión en la que un conjunto FIBA vence a una franquicia estadounidense. Cuatro de ellas las protagonizó Maccabi Tel Aviv, tres Barcelona, dos Real Madrid y una Unicaja.

También es la primera vez que una franquicia pierde ante un equipo internacional desde octubre de 2016, cuando Real Madrid, aún con Luka Doncic en sus filas, derrotó a los Thunder en el WiZink Center por 142-137. Y, en territorio estadounidense, ningún equipo NBA había perdido ante un rival FIBA desde octubre de 2015, cuando el Fenerbahce derrotó a los Nets por 96-101.