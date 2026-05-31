Los Spurs vencieron a los Oklahoma Thunder y serán rivales de los Knicks en las finales de la NBA

OKLAHOMA CITY.- Los San Antonio Spurs se impusieron este sábado por 111 puntos contra 103 ante Oklahoma City Thunder, en el marco del séptimo juego por la final de la Conferencia Oeste. La final, por el anillo de la NBA, será frente a los New York Knicks.

El cuadro tejano logró su séptimo título de conferencia en el Paycom Center (Oklahoma city) y clasificó por primera vez a las finales desde la temporada 2013-14 cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Miami Heat.

La última vez que los Knicks de Nueva York llegaron a las Finales de la NBA, los Spurs fueron el rival y, casualmente, contaban con un pívot generacional que se encaminaba por primera vez a la serie por el título. En aquel entonces, era Tim Duncan. Esta vez, es Victor Wembanyama.

It’s a full-team effort to close out Game 7.



And... Stephon Castle, Keldon Johnson, and Dylan Harper DID JUST THAT!



In the 4Q alone:



JOHNSON: 8 PTS (3-3 FGM), 2 3PM

HARPER: 5 PTS, 4 REB (2 huge OREB)

CASTLE: 4 PTS (2-2 FGM), 2 REB pic.twitter.com/Dudxi5gjdZ — NBA (@NBA) May 31, 2026

El notable jugador francés, de 22 años, finalizó el encuentro con un total de 22 puntos. Además tuvo un 47% de efectividad (7/15), incluidos tres de sus cinco intentos desde la línea de tres. “Parte del sueño se va a convertir en realidad, es un sentimiento que no puedo explicar”, dijo Wembanyama a NBC después de ser nombrado como el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales del Oeste.

El año pasado, los Spurs se ubicaron en el puesto 13 de la Conferencia Oeste, antes de convertirse en el segundo mejor equipo de la temporada regular en un solo año, solo por detrás del Thunder, lo que preparó un enfrentamiento caliente en las Finales de la Conferencia Oeste.

En ese marco, el equipo de San Antonio aspira a iniciar una nueva dinastía con un electrizante movimiento juvenil alrededor de su estrella, con el explosivo Stephon Castle (21 años, 16 puntos) y Dylan Harper (20 años, 12 puntos).

Julian Champagnie (20 PTS, 6-10 3PM) played a HUGE part in the @spurs' Game 7 win tonight!



He joins Klay Thompson (2016) and Stephen Curry (2x) as the only players in NBA history to knock down 6+ 3PM in a Conference Finals Game 7 🚨 pic.twitter.com/zoWkyAmR3p — NBA (@NBA) May 31, 2026

En tanto, Julian Champagnie, con 20 puntos, y Stephon Castle, con 16, fueron fundamentales para en el tramo final del partido cuando debieron responder ante el ataque constante de un desesperado OKC.

Por el lado del equipo de Oklahoma, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander disputó 43 minutos y fue el máximo anotador del partido con 35 unidades. “Ellos fueron el mejor equipo hoy de principio a fin”, dijo. “Mi respeto para ellos, merecieron ganar el partido”.

Por otra parte, el cruce con los Knicks es un enfrentamiento atractivo por muchas razones. Entre ellas, es una revancha del partido por el campeonato de la Copa NBA de esta temporada, que ganaron los Knicks. Tiene el atractivo de una capital global como Nueva York, incorpora el elemento internacional con una superestrella francesa como Wembanyama y prolonga una era de paridad como la que la liga nunca había visto.

Making your West Finals Game 7 debut, battling the defending champions and advancing on the road?



SPECIAL.



Wemby (22 PTS in Game 7) will play in his first NBA Finals starting next Wednesday (6/3) at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/RmbYz5x8VS — NBA (@NBA) May 31, 2026

Gane quien gane esta serie, será la octava franquicia distinta en conquistar el título en las últimas ocho temporadas, lo que ampliará la racha más larga de este tipo en la historia de la NBA. Toronto ganó en 2019, seguido por los Lakers de Los Ángeles en 2020, luego Milwaukee en 2021, Golden State en 2022, Denver en 2023, Boston en 2024, Oklahoma City el año pasado, y ahora se sumará a esa lista Nueva York o San Antonio.

La victoria de los Spurs en Oklahoma City el sábado por la noche extendió otra parte del rompecabezas de la paridad: ningún campeón defensor siquiera ha regresado a las Finales de la NBA desde que Golden State ganó en 2018 y volvió en 2019.

Las finales de la NBA se disputarán en el formato tradicional al mejor de siete partidos iniciando este miércoles en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas. En ese marco, los tendrán cuatro días para recuperarse antes de las finales, donde contarán con la ventaja de jugar en casa en esta serie al mejor de siete partidos contra los Knicks, que acumulan una racha de 11 victorias consecutivas.

Con información de AFP y AP.