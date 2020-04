LeBron en LA Lakers. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Imponer. Esa es la mejor palabra para definir lo que quiere hacer Lakers en la NBA . Si bien su dominio sobre la Conferencia Oeste es indiscutible, parece que la franquicia que tiene a LeBron James como su conductor total no quiere dejar nada para los demás. Es por eso que circularon en las últimas horas con mucha fuerza y sin prestar demasiada atención al coronavirus y sus consecuencias, que Chris Paul podría convertirse en nuevo jugador de Los Angeles Lakers en la apertura del próximo mercado para la temporada 2020/21 .

Desde hace tiempo que Lakers busca un base para su equipo. Probó con Lonzo Ball en el comienzo del proyecto LeBron, pero intenta ahora con Rondo para darle control a los partidos, pero nada parece conformar al staff técnico. Es por eso que volvieron a la carga por el base de 34 años de Oklahoma City Thunder, que desde hace varios años está bajo la mira de Los Angeles.

Los Angeles Lakers ya preparan una bomba para tener un equipo de ensueño.Cris Paul con la camiseta de los Thunder. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

La intención es que Chris Paul, un jugador que estuvo a punto de culminar su llegada al Staples en 2012 en un traspaso que finalmente fue vetado por la NBA, que era propietaria de New Orleans Pelicans y no estaba conforme con los movimientos de traspaso, se confía en que será la pieza fundamental para conformar un nuevo Big Three en los Lakers: LeBron James-Anthony Davis-Chris Paul.

El base que comanda a los Thunder es amigo íntimo de LeBron James y según contó en sus redes sociales el periodista Sam Quinn, ya se habrían comunicado con el jugador desde las oficinas de El Segundo, el campo de entrenamiento de los Lakers. Sin bien Paul todavía tiene contrato con los Thunder, se piensa en hacer algunos movimientos de jugadores para poder concretar su desembarco para la próxima temporada.

En principio se asegura que los Lakers para poder quedarse con el base estarían dispuestos a ofrecer un paquete de basquetbolistas que podría incluir a Avery Bradley, JaVale McGee o Danny Green. De todas formas, no descartan que los Thunders pidan alguna selección del Draft.

De todas formas, algunos creen que la edad de Paul podría ser un impedimento o que su carácter pueda romper el vestuario de Los Angeles, incluso, porque tuvo un recordado cruce con Rondo. Pero todo podría resolverse porque LeBron está en el medio de la operación y la amistad con Chris Paul ayudaría para evitar problemas.