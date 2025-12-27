Aston Villa lo dio vuelta, le ganó a Chelsea por la Premier League y acumula 11 triunfos seguidos

Estuvo contra las cuerdas durante casi 60 minutos Aston Villa, que perdía contra Chelsea en Londres, sufría en cada llegada y ni siquiera lograba acercarse al arco del rival. Pero todo cambió en la media hora final y los Villanos se quedaron con la victoria por 2-1 como visitantes en el partidazo que jugaron por la fecha 18 de la Premier League. Así, suman 11 triunfos seguidos por toda competencia, su mejor marca en sus 111 años de historia.

Aston Villa, con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía desde el inicio, festejó ante Chelsea, que tuvo a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como titulares y Wilfredo Caballero asumiendo el rol de entrenador por la suspensión al DT Enzo Maresca, que siguió el duelo en un palco de Stamford Bridge.

En un primer tiempo en el que el local mostró un dominio abrumador e intentó diez remates al arco, el noveno fue el que rompió la igualdad, y también el más sorpresivo y doloroso para Dibu. Reece James ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda que fue cerrándose mientras el arquero intentaba que Enzo Fernández y João Pedro no lo obstaculizaran. En ese contexto, la pelota terminó adentro del arco.

João Pedro marca el 1-0 para Chelsea en Stamford Bridge, después de que Dibu Martínez quedara atrapado en una cortina del brasileño y de Enzo Fernández. Adam Davy - PA Wire

El marplatense quedó atrapado en la distracción que generaron los dos rivales que lo arrinconaban debajo del travesaño, y el balón rozó al caer, a pocos pasos de la línea, la pierna derecha del brasileño y se metió. Los gestos de fastidio de Martínez revelaban su frustración por el desenlace de la jugada, cuando había estado más pendiente de los adversarios que de ese balón que cayó delante de él y fue camino a la red. El VAR observó la acción y no consideró que hubiera habido falta contra el arquero.

¿ERA FALTA AL DIBU MARTÍNEZ? Atención a la jugada que derivó en el 1-0 de Chelsea vs. Aston Villa



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kqf2d61K8N — SportsCenter (@SC_ESPN) December 27, 2025

Que el margen entre ambos equipos no resultara superior en esos 45 minutos se debió a que las definiciones no tuvieron buena puntería –un remate de Enzo pasó junto al palo izquierdo– y porque en dos de las tres ocasiones en que la pelota fue al arco intervino Martínez. Primero, le tapó con la cara un tiro a João Pedro cuando salió a achicar. Después, controló un disparo cruzado de Cole Palmer cuando éste ingresaba al área. Del otro lado, apenas una llegada, un tiro libre débil que llegó al arquero Robert Sánchez.

La segunda etapa comenzó con una polémica porque el primer centro lanzado por Chelsea, a través de Garnacho, cayó por detrás de Ian Maatsen, que estaba con una mano extendida para proteger su posición frente a un delantero, y la pelota cayó sobre su brazo derecho y se fue por la línea de fondo. Tras unos segundos de revisión, las protestas de los jugadores locales no tuvieron eco. Tampoco se involucró el VAR en esa acción, comúnmente sancionada con penal en la mayoría de las grandes ligas del mundo.

La reacción de Enzo Fernández ante la no concesión a Chelsea de un penal frente a Aston Villa, que dará vuelta el partido en Londres. Adam Davy - PA

Chelsea insistió y construyó jugadas veloces, y John McGinn evitó el gol cuando Garnacho lo saboreaba por detrás. Enseguida, Dibu volvió sobre sus pasos cuando Reece James buscaba un centro desde la derecha y la pelota fue cerrándose y cayó justo por detrás de él: el manotazo fue preciso para impedir que se metiera al arco. Parecía que los Blues eran incontrolables. Ésa terminó siendo una salvada clave en el resultado.

A la ineficacia del local, sin embargo, el visitante le respondió con efectividad. Primero, Sánchez atajó con lo justo un remate de Boubacar Kamara en un contragolpe rápido, y enseguida, logró bloquear una definición de Ollie Watkins, en la que la suerte estuvo del lado del delantero: el despeje del arquero rebotó en él y se fue rumbo a la red para transformarse en el 1-1. El goleador había ingresado apenas cuatro minutos antes por Buendía. Todo cambió desde la ventana de tres cambios, que incluyó el salto a la cancha de Jadon Sancho y Amadou Onana.

¡¡HAY PARTIDO EN STAMFORD BRIDGE!! Watkins se filtró en la defensa y firmó el 1-1 entre Aston Villa y Chelsea.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KTr9gH4HHg — SportsCenter (@SC_ESPN) December 27, 2025

De monólogo, después del cuarto de hora el partido pasó a ser un atípico ida y vuelta en el que Chelsea se mostraba irresoluto en sus avances y con un gran halo de vulnerabilidad en defensa. Así, Robert Sánchez siguió haciendo un revolcón tras otro, mientras miraba a sus compañeros sin encontrar explicación a lo que sucedía.

A seis minutos del final, en un tiro de esquina, Aston Villa lo dio vuelta. No le perdonó al local haberlo dejado con vida en el encuentro. Watkins volvió a anotar al ganar un salto tras una ejecución de Youri Tielemans y poner la pelota junto a un palo. Lo impensado se convirtió en realidad: el 2-1 de los visitantes.

Lo mejor de Chelsea 1 vs. Aston Villa 2

Así gestó, además, el octavo éxito en fila en la Premier League, para que el club de Birminghan se afirmara en el tercer puesto, con 39 puntos, a tres del líder, Arsenal, y a dos del escolta, Manchester City, que también vencieron este sábado: 2-1 a Brighton & Hove en Londres y 2-1 a Nottingham Forest fuera de casa, respectivamente. Chelsea, en cambio, quedó relegado al quinto lugar y salió de la zona de clasificación directa para la Champions League.

Las posiciones