Mundial de Ajedrez Rápido: Faustino Oro y Candela Francisco subieron muchas posiciones en Qatar

Con una actuación firme y madura, Faustino Oro registró este sábado dos triunfos y dos empates en la segunda jornada del Mundial de Ajedrez Rápido, que se desarrolla en Doha, Qatar. Con estos resultados, el prodigio argentino acumula 5 puntos en 9 partidas y se posiciona 79º entre los 247 participantes. En la rama femenina, Candela Francisco Guecamburu tuvo una jornada de contrastes: comenzó con una derrota pero luego celebró tres victorias y suma 4,5 puntos en 8 juegos.

Oro sigue generando expectativa. Este sábado, el maestro internacional de apenas 12 años protagonizó una jornada muy positiva: comenzó con piezas blancas y venció al kazajo Daniyal Sapenov; luego entabló frente al alemán Vincent Keymer, número 4 del ranking mundial de ajedrez clásico; después venció al ruso Yevgueni Náyer, y cerró con una valiosa igualdad ante el armenio Haik Martirosyan. Este último se había enfrentado con Oro en 2023 durante una visita a Buenos Aires, cuando el argentino tenía 10 años.

Con estos resultados, el chico porteño trepó posiciones y consolidó un rendimiento más que auspicioso en un campeonato que reúne a la elite mundial. Está preclasificado en el puesto 134 y su desempeño lo coloca en la primera mitad de la tabla de posiciones entre los 247 ajedrecistas de 70 países, entre ellos, 164 grandes maestros. Ocupa la posición 79°. La vanguardia del certamen congrega a Hans Niemann, de Estados Unidos, y Vladislav Artemiev, de Rusia, que tienen 7,5 unidades. Detrás se ubican estrellas, como Magnus Carlsen, Nodirbek Abdusattorov y Alexey Sarana.

El chico porteño tuvo un gran sábado en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar: ganó dos partidas y empató dos y pasó a la mitad superior de la tabla de ubicaciones. Lennart Ootes - FIDE

En la primera jornada, realizada este viernes, había conseguido dos empates ante figuras de primer nivel, el azerí Shakhriyar Mamedyarov y el cubano Leinier Domínguez, más un éxito sobre el sirio Manzen Fandi. También había sufrido dos caídas esperables, a manos de los estadounidenses Wesley So y Levon Aronian (de origen armenio), entre los veinte mejores del mundo en ajedrez rápido.

La competencia, organizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tiene lugar en el Complejo Deportivo y de Eventos del campus de la Universidad de Qatar, en el norte de Doha. El ritmo de juego es de 15 minutos con un incremento de 10 segundos por jugada, una condición que exige reflejos, precisión y decisión. El certamen abierto se desarrolla a 13 rondas, con cinco partidas en la jornada inicial y cuatro en las últimas dos.

Faustino Oro viajó a Qatar un día después de recibir el Olimpia de Plata en ajedrez y luego de competir en el Magistral Szmetan-Giardelli en Buenos Aires, en el que obtuvo la segunda norma de gran maestro. En Doha comparte categoría la competencia con otros talentos juveniles, como los rusos Roman Shogdzhiev (10 años) e Ivan Zemlyanskii (15) y el turco Yagiz Erdogmus (14).

En paralelo, también Candela Francisco logró avanzar posiciones, en el torneo femenino. Tras un comienzo irregular el viernes, la chica de 19 años oriunda de Pilar y preclasificada 86ª entre 141 competidoras cerró la segunda jornada al cabo de tres triunfos. Cayó en la primera partida del sábado ante la polaca Katarzyna Dwilewicz, pero más tarde se impuso a la española Rebeca Jiménez Fernández, la uzbeka Guldona Karimova y la húngara Davaademberel Nomin-Erdene. Con 4,5 unidades sobre 8 posibles, ocupa el puesto 57°.

Candela Francisco Guecamburu, argentina de 19 años, compite en la rama femenina y tuvo una muy positiva segunda jornada. Lennart Ootes - FIDE

La campeona mundial de ajedrez regular en 2023 y bicampeona continental había comenzado el certamen de mujeres, que se juega a 11 rondas, con una destacada victoria sobre la neerlandesa Eline Roebers, un empate frente a Irina Krush, ocho veces campeona de Estados Unidos y derrotas frente a la búlgara Nurgyul Salimova y la india Vantika Agrawal. Su remontada del sábado confirma su capacidad de adaptación en una competencia exigente, en la que debuta. Candela, que este mes compitió contra hombres en el Campeonato Argentino Superior, encara en Doha su primera experiencia en un Mundial de partidas rápidas.

Este domingo, desde las 8 de Buenos Aires, se efectuará la jornada final. En la competencia abierta habrá cinco partidas por jugador, y en la femenina, las tres últimas. Oro actuará con las piezas blancas en la décima rueda contra el belga Daniel Dardha, de 20 años, campeón de su país a los 13 (récord de juventud). Por su parte, Francisco Guecamburu jugará con las negras por la novena ronda ante la gran maestra polaca Aleksandra Maltsevskaya, de 23 años, también ex campeona mundial sub 20.

El certamen repartirá 350.000 euros en premios en el cuadro abierto, incluidos 70.000 para el campeón, y 155.000 euros en la categoría femenina, de los cuales 40.000 corresponderán a la ganadora. Serán la recompensa económica de una cita deportiva de alta jerarquía que, hasta ahora, encuentra a los talentos argentinos en protagonismo creciente.