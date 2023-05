Los Nuggets barrieron a Los Angeles Lakers, ganaron la Conferencia Oeste y pusieron en jaque el futuro de LeBron James

escuchar

Un impacto para el universo de la NBA. La pisada potente de Denver Nuggets sacudió todas las estructuras. La franquicia de Colorado mostró una versión demoledora y con ello la liga todavía siente cómo tiembla el piso debajo de sus pies. La corona de la Conferencia Oeste para Nikola Jokic tras la barrida 4-0 sobre Los Angeles Lakers (gracias a la victoria por 113-111 en la noche del lunes), es mucho más que la confirmación de un equipo que tiene muchos argumentos para quedarse con el anillo más deseado. Esta consagración tuvo mucho más que celebración, porque el golpe sobre la mesa fue tan potente que además puso en jaque al Rey. Y no es un eufemismo: tras la eliminación de la organización angelina, el futuro de LeBron James quedó pendiendo de un hilo.

Los Nuggets dieron una auténtica muestra de madurez y contundencia, accedieron por primera vez a la final de la NBA después de 47 temporadas y Nikola Jokic demostró que su talento es inagotable, ya que cerró una noche de 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Un plan perfecto, con un desenlace magnífico. Es que el rival también amplifica la empresa, pero la voracidad de Denver fue un punto central para darle a LeBron un cachetazo tan grande...

The King cerró la temporada con un juego a la altura de su leyenda: 40 puntos (15 de 25 en tiros de campo y 21 puntos en el primer cuarto), 10 rebotes y 9 asistencias quedándose a un pase del triple-doble y descansando sólo 4 segundos. Sin embargo, su cara y la salida del Staple Center, después de una barrida histórica, permitieron comprender por qué lució más golpeado que nunca a la hora de sentarse frente a la prensa: “Esta temporada fue un viaje bastante hermoso. Pero no sé, no sé. No me gusta decir que fue un año exitoso, porque en este punto de mi carrera no juego por nada que no sea ganar campeonatos. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las Finales de la NBA ”.

.@KingJames: “Personally, going forward with the game of basketball, I’ve got a lot to think about.” pic.twitter.com/RYOoj3H9Qa — NBA TV (@NBATV) May 23, 2023

LeBron sostuvo la postura y después continuó con una declaración que encendió todas las alarmas respecto de su continuidad como jugador de básquetbol: “ Veremos, veremos... Veremos lo que pasa más adelante. No sé, no sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Solo personalmente siguiendo adelante con el deporte del baloncesto, tengo mucho en lo que pensar ”.

Nikola Jokic celebra mientras detrás suyo, LeBron James es pura frustración; el serbio fue la gran figura de la serie ganada por Denver Nuggets Ashley Landis - AP

Más allá del dolor que le provocó una eliminación tan demoledora, LeBron James se tomó unos segundos para valorar la tremenda tarea de Denver Nuggets: “Anthony Davis y yo hablando en el vestuario un poco llegamos a la conclusión de que este es uno de los mejores equipos, o el mejor equipo contra el que hemos jugado en los últimos cuatro años”. Incluso, la estrella de los Lakers, aprovechó para valorar la inmensa influencia que tiene el gigante serbio en los Nuggets: “ Jokic no me demostró nada en esta serie. Ya sabía lo grande que era. No puedes cometer errores ante él, e incluso cuando lo defiendes bien, se pone el balón detrás de la cabeza como Larry Bird y consigue meterla. Lo ha hecho varias veces en esta serie, solamente puedes hacer así ”, dijo James y se quitó su gorra.

“Probably the best team that we’ve played since we’ve been together for our four years.”



LeBron James on the 2022-23 Denver Nuggets pic.twitter.com/x2OoB5AMn7 — NBA TV (@NBATV) May 23, 2023

Pero no terminó allí. Porque mientras los Nuggets celebraban su coronación, las palabras de LeBron retumbaban con fuerza por todo el Staple Center y por eso ESPN volvió a buscarlo tras la conferencia de prensa para pedirle que explicara qué significaba eso de “veremos, veremos...”

La charla con el periodista Dave McMenamin, de ESPN resultó más que elocuente.

-Cuándo dijiste que querías pensar sobre cosas, ¿qué conclusiones deberíamos sacar de todo esto?

-Si quiero continuar jugando.

-¿En el próximo año?

-Sí.

-¿Lo dejarías?

-Tengo que pensar en ello.

LA NACION