Boca: Mauricio Macri, otra vez vestido de azul y oro en el respaldo a la candidatura de Andrés Ibarra

Andrés Ibarra, exGerente General de Boca y socio vitalicio, presentó este lunes a la noche los ejes de campaña del “Movimiento Pasión y Gestión” y oficializó el proyecto de “La Bombonera del Siglo XXI”. La presentación se dio en el marco de una cena multitudinaria que reunió a más de mil personas en el barrio de La Boca y contó con la presencia del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Durante el evento, se hizo un recorrido por los capítulos más gloriosos del club desde su fundación y se proyectó cómo será el “Boca del futuro”.

Estuvieron presentes también Diego Cagna y Roberto Abbondanzieri, quienes estarán junto a Ibarra en caso de ganar las elecciones de diciembre próximo. Y ambos posaron con Ibarra y Macri con la maqueta de la nueva Bombonera.

Macri, otra vez vestido de azul y oro, fue la noticia en el respaldo a la candidatura de Andrés Ibarra. El expresidente xeneize integrará la lista del principal candidato opositor a la actual dirigencia, comandada por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, aunque todavía no se sabe qué rol jugará y en qué lugar de la lista aparecerá.

La nueva Bombonera que proyecta Andrés Ibarra en caso de ganar las elecciones de diciembre próximo en Boca; estará conectada por una arteria con el actual estadio

Lo que sí le descartó Ibarra a LA NACION es que Macri no será el candidato a presidente de Boca, el respaldo es hacia él: “El lugar que ocupará va a depender un poco de él, como digo de su hoja de ruta a futuro, pero va a estar muy cerca nuestro. De hecho, él es quien respalda principalmente mi candidatura y es el que me indujo a estar hoy en este lugar. Después… si está en la lista o no está en la lista y de qué manera… es un tema que se charlará a futuro pero que también depende del futuro del propio Macri. ¿Si Macri puede ser el candidato a presidente? Nonono, para nada. Me va a acompañar y me acompañará en la manera que pueda y crea conveniente, participando o no de esa lista”.

Los principales objetivos de Ibarra apuntan a lo futbolístico y la nueva Bombonera: “Queremos volver a poner a Boca entre los cinco equipos más importantes del mundo. Ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer”. Para ello “es fundamental que Boca esté por encima de todos, nadie puede ser más importante que el club”.

Diego Cagna, Andrés Ibarra, Mauricio Macri y Roberto Abbondanzieri, en la presentación de la maqueta para una nueva Bombonera para 105.000 personas

Macri elogió este lunes a su candidato a presidente de Boca: “Andrés Ibarra fue parte de esa gesta histórica que logramos durante 12 años. Estoy seguro de que va a continuar esa visión y lograr una transformación profunda en lo que el hincha y socio quieren, que es un club con una gestión moderna y fuerte económicamente, con reglas claras, y un equipo competitivo a nivel internacional”.

Y sobre el plan futuro, agregó: “Boca tuvo su etapa más gloriosa no sólo por la cantidad de títulos que ganamos sino porque construimos una institución sólida y respetada en el mundo con un liderazgo serio que priorizó la gestión, el profesionalismo, y que puso los intereses del club por el encima de cualquier personalismo”. “No creo en los liderazgos mesiánicos en la política, en la empresa ni en el deporte. Creo en el trabajo en equipo”, agregó.

Andrés Ibarra, candidato a presidente del Club Boca Juniors Fabian Marelli

Macri avaló el plan para una nueva Bombonera: “Es muy difícil, pero hay que empezar a trabajarlo. Así como aquella vez la ampliamos y modernizamos en tiempo récord, esta vez no va a ser tan fácil. Hay que conseguir los permisos de la Ciudad y eso va a llevar un tiempo”. Y agregó: “Tenemos que encarar esta maravilla que nos va a permitir que entren decenas de miles más de hinchas y va a fortalecer al club. Nos va a permitir pagarle más y mejor a nuestros jugadores y que no se vayan a la velocidad que se van ahora”.

Mauricio Macri habló de su participación en las próximas elecciones de Boca y frente a un nombre de peso, en las que se enfrentará como opositor a Juan Román Riquelme. “Lo voy a hacer desde el corazón, desde el amor por Boca y la convicción de que lo se está haciendo ha sido muy dañino para Boca en estos años. Continuar en esta línea no va a hacer a Boca más grande, sino que lo va a hacer más chico”, expresó.

En 2005, Mauricio Macri convocó a Diego Maradona para hacerse responsable del fútbol profesional de Boca Archivo

“Yo lo traje a Boca desde las inferiores de Argentinos, lo volví a traer desde Villarreal cuando entró en conflicto y tal vez fue el mejor torneo de su vida la Copa Libertadores 2007. Jugó increíble con Russo”, dijo luego en declaraciones a TyC Sports. Y sentenció: “Discutamos ideas. Siento que Boca tiene que estar por arriba de todo. No puede ser algo que lo conduzca de forma unipersonal una persona”.

Entre las figuras ligadas al mundo Boca que participaron del encuentro estuvieron el actual Jefe de Campaña, Javier Medín; el ex mandatario xeneize, Daniel Angelici; los Presidentes de agrupaciones boquenses Edgardo Alifraco, Marcelo London, José Palmiotti y Carlos Aguas; los dirigentes Royco Ferrari, Rómulo Zemborian, Pedro Orgambide, Francisco Quintana, Horacio Paolini, Gregorio Zidar, Oscar Ríos; la familia del ex Presidente Pedro Pompilio; y otros ex jugadores como Nicolás Novello, Oscar Pianetti, Osvaldo Potente, José Basualdo, Carlos Mac Allister, Jorge Benítez, Abel Alvez, Pablo Mouche y Jesús Dátolo.

Ibarra agregó sobre la conexión entre la nueva Bombonera y el estadio actual: “Las dos Bomboneras estarán conectadas por un puente, al margen de la cercanía que favorece los desplazamientos, y quienes no puedan entrar al nuevo estadio y lo deseen, tendrán la chance de seguir el partido en la cancha actual, a través de pantallas gigantes, como si estuvieran en un fan fest. Boca se convertirá en el único club del mundo en tener simultáneamente dos estadios llenos alentándolo”.

