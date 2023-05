Las figuras de la selección argentina moverán el mercado de pases: el futuro de Mac Allister, Messi, Dibu Martínez, Di María, Otamendi y Paredes

escuchar

Cuando los campeones del mundo se reencuentren a mediados de junio para los amistosos del seleccionado ante Australia e Indonesia, algunas de las charlas que matizarán los tiempos neutros de la convivencia girarán en torno al futuro de varios de ellos. Se consultarán e intercambiarán pareceres desde la confianza y complicidad que construyeron como grupo. Será el final de temporada en la competencia de clubes, habrá contratos vencidos y posibilidades para aquellos que tienen convenio vigente a partir de la inmejorable vidriera que fue la consagración en Qatar.

En el mercado de enero ya hubo un par de adelantados en sacar provecho del nuevo estatus. Será difícil que algún compañero iguale el impacto económico que logró Enzo Fernández, con su transferencia de Benfica a Chelsea por 121 millones de euros, récord por un futbolista argentino y para la Premier League. El otro que hizo las valijas a principios de este año fue Gerónimo Rulli, de Villarreal a Ajax, por ocho millones.

Messi tiene un pie y medio afuera de PSG; ¿regresará a Barcelona?

Con el resto del plantel se abre un amplio abanico. Y la mayor expectativa está centrada en saber qué será de Lionel Messi. Es más factible predecir que no seguirá en Paris Saint Germain que vislumbrar cuál será su próximo destino. Para desalentar rumores, su padre Jorge ya dijo que hasta el final de la temporada no se tomará ninguna decisión. La renovación del vínculo con el club francés se desvanece, en parte porque aún no definieron el proyecto para el próximo curso (¿Kylian Mbappé como única estrella en un plantel más terrenal?). Y del lado de Messi bajó mucho el entusiasmo por la frialdad de los dueños y el rechazo del que es víctima desde un sector de los hinchas, una hostilidad que aumentó tras la final del Mundial ante Francia.

Messi, que cumplirá 36 años el 24 de junio, evalúa seriamente la alternativa de regresar a Barcelona, que entre esta semana y la próxima presentará en La Liga su plan económico con el que espera ser autorizado a inscribir a Leo en medio de sus debilitados números. Messi firmaría por muchísimo menos dinero del que cobraba antes de irse, en 2021. Este lunes, el entrenador Xavi, que mantiene contacto con el rosarino, se refirió al tema: “Lo de Messi está en el aire, depende de muchas cosas. Poco más puedo decir. Es una persona espectacular y veremos si se puede dar. Depende de su intención”.

¿Y si no es PSG ni Barcelona? Messi pretende seguir en el primer nivel europeo, lo cual pone en un segundo plano la oferta de 400 millones de euros por año de Al-Hilal (Arabia Saudita) y el interés permanente de Inter de Miami para que concrete su proyecto familiar de vivir un tiempo en los Estados Unidos.

Dibu Martínez desea una transferencia a un equipo que juegue en la Champions League Richard Heathcote - Getty Images Europe

La operación más próxima a concretarse tiene a un futbolista con un crecimiento exponencial en el último año, entre el Mundial y su desempeño en Brighton. Alexis Mac Allister (24 años) seguiría en la Premier League, pero en Liverpool, en una transferencia que rondará los 70 millones de euros, cifra que lo ubicaría entre las cinco ventas más altas de la historia de un jugador argentino. Jürgen Klopp, en su año más flojo al frente de Liverpool, apunta a una profunda renovación en la línea media. Desde 2012, cuando se alejó Maximiliano Rodríguez, el club de la ciudad de The Beatles no tiene a un futbolista de nuestro país.

Habrá que estar atentos a lo que ocurra con Emiliano Martínez, que tiene contrato hasta 2027 con Aston Villa. Del lado del club no hay dudas sobre la pretensión de retenerlo, pero Dibu también hizo público su deseo de jugar en la Champions League en un equipo con aspiraciones (cuando estuvo en Arsenal disputó dos partidos en 2014). A falta de una fecha para que finalice la Premier League, Aston Villa se está clasificando para la Conference League (tercera copa en importancia de la UEFA). Con 30 años, el marplatense tiene una actualidad como para desembarcar en alguna potencia europea. Y quienes le manejan la carrera sondearán intensamente el mercado para conseguir esa oportunidad.

La continuidad de Di María en Juventus está cada vez más complicada Gabriele Maltinti - Getty Images Europe

En estas últimas horas se instaló un gran interrogante sobre Ángel Di María. Termina su contrato de un año con Juventus, que acaba de recibir una pésima noticia: el Tribunal de Apelaciones de la Federación Italiana le descontó 10 puntos por plusvalías e irregularidades contables en sus balances. La Vecchia Signora retrocede al séptimo puesto, quedará afuera de la próxima Champions League. Fideo había mostrado predisposición para renovar, pero este nuevo escenario lo puede hacer cambiar de planes. También habrá que ver el presupuesto de Juventus, seguramente mucho más acotado.

Leandro Paredes, finalizado el préstamo en Turín, regresará a PSG, que lo volverá a negociar. El ex-Boca busca destino.

Nicolás Otamendi se quedará con el pase en su poder el 1° de julio y en Benfica no creen que se quede. Hasta el propio jugador dio a entender que cerraría su ciclo en Portugal. Más allá de todos los mensajes seductores que recibe desde River -del que se declaró hincha-, hay que descartar un regreso al país. Juventus preguntó por él y Al Sadd (Qatar) terciaría con una suculenta oferta.

Nicolás Otamendi está cerca de cerrar un ciclo en Benfica Quality Sport Images - Getty Images Europe

Lautaro Martínez se transformó en el goleador y emblema de Inter, que sufre por su deteriorada economía para retenerlo en el caso de que Chelsea, Manchester United o Real Madrid transformen su interés en una propuesta concreta. Las acciones del bahiense pueden aumentar en la final de la Champions ante Manchester City.

Paulo Dybala enamoró a los tifosi en su primer año en Roma, donde tiene vínculo hasta 2025, pero negocia un incremento en su contrato y supedita su continuidad a la permanencia de José Mourinho.

A Alejandro Gómez le queda un año en Sevilla, pero está relegado y seguramente cambiará de aire, podría volver al calcio. Thiago Almada, en la MLS de los Estados Unidos, está a la expectativa de un salto a Europa (¿Napoli?). Guido Rodríguez entrará en su último año en Betis, donde Germán Pezzella tiene vínculo hasta 2025. No cambiarían de camiseta Julián Álvarez, Rodrigo De Paul -su rendimiento en los últimos dos meses despejó dudas- Cristian Romero, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Lisandro Martínez y Exequiel Palacios.