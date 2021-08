Luca Vildoza rompió el hielo en la NBA y juega para definir su futuro

Luca Vildoza, integrante de la selección argentina de básquetbol, tuvo este domingo su primer partido con New York Knicks, en un encuentro por la Liga de Verano de la NBA que se desarrolla en el MGM Resort de Las Vegas.

El base marplatense, de 25 años, contó con muy pocas posibilidades de jugar en el equipo que perdió con Toronto Raptors por 89-79. Estuvo en la cancha algo más de 8 minutos y no anotó puntos. Falló tres lanzamientos de tres puntos, dio tres asistencias y tomó un rebote.

Activo en defensa, como siempre, pero poco decidido en la ofensiva, Vildoza dio los primeros pasos de su adaptación. Rompió el hielo de la relación con el juego norteamericano y en los próximos partidos deberá soltarse para que la experiencia sirva como una vidriera y no pase inadvertido.

El futuro de Vildoza no está muy claro. La Liga de Verano será una prueba para saber si se activa la segunda parte de su contrato con los Knicks. El acuerdo incluye tres temporadas, pero no están garantizadas. En el mes de septiembre, Tom Thibodeau, el coach de New York que presenció ayer el encuentro en Las Vegas, deberá decidir si lo mantiene en el equipo o toma la opción de descartarlo .

Kemba Walker y Derrick Rose son los dos principales bases del equipo. Immanuel Quickley, que también se encuentra en actividad en la Liga de Verano, es el tercer hombre que surge como competencia para Vildoza.

Vildoza disputa el balón con Scottie Barnes, de Toronto; el jugador de New York actuó durante ocho minutos y no anotó puntos Ethan Miller - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El estilo de juego de la NBA es muy distinto al que llevó a Vildoza a ser considerado uno de los mejores basquetbolistas de la Liga ACB de España, donde fue campeón con Baskonia. Y la situación se agrava aún más en la competencia no oficial, en la que los jugadores tienen un individualismo extremo por tratar de mostrarse.

Por su formación basquetbolística, en la Argentina y en Europa, Vildoza logra su mejor rendimiento en estructuras de juego más duras. No le falta talento y seguramente los conductores del equipo querrán verlo más que esos ocho minutos del debut.

Dalano Banton le tapa un lanzamiento de tres puntos a Luca Vildoza, que tuvo su debut en la NBA, en un partido oficial de la Liga de verano Ethan Miller - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si la franquicia neoyorquina descarta el contrato de Vildoza, el argentino ya tiene ofertas de varios equipos de primer nivel en Europa. Uno de ellos es CSKA de Moscú. El poderoso conjunto ruso tiene participación en la Euroliga, el principal torneo mundial más allá de la NBA.

El próximo encuentro de los New York Knicks será ante Los Angeles Lakers, este jueves 11, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

LA NACION