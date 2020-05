El encuentro con Manu Ginóbili, una experiencia compartida con emprendedores Crédito: captura de pantalla

Cada encuentro con Manu Ginóbili es especial. El eterno 20 de los Spurs es un libro de experiencias y de motivación. Aunque claro, ahora, como ex jugador se permite contar un poco más acerca de su intimidad. Por eso en la charla con Nicolás Szekasy (co-fundador y Managing Partner de Kaszek Ventures, y miembro del directorio de Endeavor), el bahiense contó que su tiempo en cuarentena lo dedica a la "docencia" con sus hijos, que está enfocado en Seamos Uno (un grupo de personas, entidades y organizaciones religiosas, sociales y empresarias argentinas que en coordinación con el Estado, quiere ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad durante la urgencia derivada de la pandemia del COVID-19) y que aprovecha el tiempo para andar en bicicleta y jugar al tenis en la casa de un amigo.

La rutina de Ginóbili fue una parte de la charla, en la que la mayoría de los participantes le agradecían lo que ofreció en toda su carrera deportiva. Manu contó cómo pasa ahora sus días en esta situación tan particular de pandemia. "Soy maestro full time. Nos repartimos tareas con mi mujer (Marianela Oroño) para ayudar con la escuela de los chicos (Dante, Nicola y Luca). Nos lleva tiempo y hay que tener mucha paciencia. La verdad es que siento que me estuve preparando desde hace un año y medio para esta situación , porque desde que me retiré es como que 'hice cuarentena' porque me dediqué a estar en casa y a mi familia. Siento que me agarró preparado. Acá (por San Antonio) las restricciones son un poco más light y puedo salir a andar en bicicleta. Y como tengo un amigo que tiene una cancha de tenis en su casa, voy para allá y juego al tenis", contó, sobre sus días en este tiempo tan particular.

La experiencia que llevó adelante Endeavor este jueves duró unos 40 minutos y Ginóbili repasó su carrera, contó diferentes experiencias en Bahiense del Norte, en Europa y la NBA. La evolución de su talento siempre concentran la atención, todos quedaron encantados con eso, pero dejó un buen análisis acerca de cómo la Big Data modificó el juego en la NBA: "El juego cambió mucho en los últimos 10 años, pero creo que la Big Data llegó a la NBA con fuerza en 2015 y todavía hizo más fuerte esa modificación. La cantidad de información que hay sobre el juego es fascinante. Los sensores y los datos que tiene cada staff técnico hace que se tracen diferentes estrategias. Antes los equipos no creían en el triple, porque era una elección de alto riesgo. Y ahora lo que piensan, se vio mucho en el dominio de Golden State Warriors, que el plan es 'o tiramos de abajo del aro o lo hacemos des la línea de tres puntos'. La NBA pasó de los datos básicos a una cantidad de información que hasta por momentos es compleja de leer. Cuando llegué a la competencia había un trainer y un asistente y tenías que esperar para que te atendieran. Los staff técnicos son diferentes, pasaron de 40 personas a tener más de 100. Hablar con los general manager y los integrantes de los staff técnicos es algo muy atrapante. Antes era todo por instinto y ahora se maneja con datos y con algoritmos", detalló en la exposición virtual, desde su casa de San Antonio.

Ginóbili, el día que fue homenajeado por San Antonio con el retiro de su camiseta Fuente: AP

Habló de la pasión con la que encaró cada desafío de su carrera y les dejó esa reflexión como idea a los emprendedores que estuvieron conectados en la conversación, que fue transmitida por Youtube. Incluso, aprovechó para contar que Seamos Uno es una actividad que lo tiene muy enganchado: "Es algo muy distinto a lo que es ayuda social y siento que es como que está la tecnología mezclada con el corazón y la empatía. Es importante lo que están haciendo porque la verdad es que estamos en un pedazo de crisis tremenda. Es un momento que en el que hay que ser lo más sensible, paciente y atento, para los que más lo necesitan", reflexionó.