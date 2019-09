Los fanáticos chinos que alientan por la Argentina

WUHAN.- Un tatuaje de Carlos Tevez, uno de Gabriel Batistuta, otro de Diego Maradona, un escudo de Boca, un mate, una funda de celular con el nombre de Fernando Gago, camisetas de la argentina, fotos de jugadores de básquetbol, una gorra de Manu Ginóbili, un poco de cumbia. Nada nuevo para quienes viven en la Argentina, ahora bien, que todos estas señas estén concentradas en ciudadanos chinos. Se desesperan por un autógrafo y esperan muchas horas por conseguir una foto. Luis Scola los enamora, pero cada detalle está pintado en celeste y blanco para ellos. Incluso, Li Guanyu, que vive en esta ciudad, llegó hasta el búnker argentino en esta Copa del Mundo de China 2019, para tomarse unos mates con sus compañeros chinos: "La yerba me la doy un amigo argentino cuando visité la Bombonera hace unos años", dice y muestra su tatuaje con los colores xeneizes.

No importa la distancia para estos fanáticos. Y los 1037 kilómetros que recorrió Xie Yi, desde Xiamen hasta esta ciudad, para que Facundo Campazzo le firme una camiseta, pone en contexto esta locura por la Argentina. Incluso, Zhang Zi, la esposa de Guanyu, es tan fanática de Boca que tiene en su espalda un tatuaje de Tevez y uno de Batistuta en su brazo derecho. "Ser de Boca y amar a la Argentina es una pasión. Si llegamos la selección llega a cruzarse con China en la segunda etapa de este Mundial, no tengo dudas que quiero que gane el equipo argentino".

Se acerca Gabriel Deck y todos se lanzan desesperados para demostrarle su afecto al santiagueño. De la misma manera que Nicolás Laprovittola que atrapado por la marea asiática-argentina. No hay término medio para estos locos por la Argentina. Xu Biao, por ejemplo, luce una gorra de Manu Ginóbili con una estampa que marca que pertenece a la ceremonia del retiro de la camiseta 20 de los Spurs y cuenta que viajó a los Estados Unidos para estar presente ese día: "Es todo Manu. Quería estar ese día y pasé un tiempo juntando el dinero para pagar mi viaje. Y ahora hice lo mismo para poder hacer firmar todas las fotos de los jugadores de la selección", cuenta Biao, que vive en Xi'an, a unos 913 kilómetros de aquí, y que compartió el viaje con su amigo Jing Siyuan.

"La primera vez que me enamoré de la Argentina, fue cuando vi la Copa del Mundo de Italia 90, tenía nueve años. Desde allí es que me enamoré profundamente del país. No sé, fue algo muy fuerte lo que me pasó", dice Guanyu, mientras muestra una camiseta de Scola firmada y su brazo izquierdo con el retrato de Diego Maradona. Y detrás aparece Fisha Zaholei, que se emociona por la situación se levanta su remera y muestra su espalda con la estampa de Batistuta y Maradona.

No saben de horarios con tal de tener un contacto con cualquier integrante de la selección de la Argentina. Li Yimieng, que llegó desde Lan Zhou, a 1338 kilómetros de esta ciudad, habla perfecto en inglés y ella se encarga de pedirle una foto un autógrafo a los jugadores del seleccionado de básquetbol. Y cuando alguien no los entiende, no dudan en sacar un teléfono celular, prender la aplicación que tienen con un traductor virtual, y se acaban las barreras del idioma. "Es emocionante cuando pasan estas cosas. Cuando ves a hinchas de otros países que se acercan a saludarnos y que nos demuestran cariño para nosotros es genial. Además, es curioso que acá en China nos quieran tanto, sabemos que Luis (por Scola), es querido, pero que estén acá en el hotel tanto tiempo esperándonos.", dice Deck.

Suenan Los Palmeras de fondo y la referencia inmediata se vincula con la presencia de un argentino, nada de eso, es Yang Jiagi, que llegó desde Shanghai, quien tiene un parlante portátil con conexión bluetooth. No acierta una palabra en español, pero se mueve con la melodía y se ríe a carcajadas. "Scola es un ídolo para nosotros. Pero a Campazzo lo amamos, seguro va a ser el nuevo capitán de la selección de básquet", dice Jiagi.

Un amor diferente. Una locura por la Argentina que evidentemente no conoce de fronteras ni de idiomas, por eso al ritmo de cumbia se los escucha a los hinchas chinos cantar: "Vamo' Agetina, sabe que yo te quiero.". Hermosamente inexplicable.

