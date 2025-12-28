Costa de Marfil vs. Camerún: horario y cómo ver el partido por la Copa Africana de Naciones 2025

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo F se desarrolla este domingo a las 17 (hora argentina) en el Gran Estadio de Marrakech
La Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 continúa este domingo con cuatro partidos, con los que concluye la segunda fecha, y el último de ellos es el que protagonizan Costa de Marfil vs. Camerún por el grupo F desde las 17 (hora argentina) en el Gran Estadio de Marrakech con arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal.
El duelo no se transmite en vivo por TV en la Argentina a través de ningún canal ni sus plataformas digitales. La única opción para verlo es el canal de You Tube de Claro Sports, el cual no requiere ser suscriptor ni cliente para acceder al contenido.
La previa de Costa de Marfil vs. Camerún
Ambos combinados ganaron en sus respectivos debuts y lideran la tabla de posiciones de la zona F con tres unidades cada uno. Los marfileños sonrieron ante Mozambique en Marrakech con gol de Amad Diallo, futbolista de Manchester United; mientras que los cameruneses le ganaron a Gabón en Agadir con un tanto de Karl Eyong.
Teniendo en cuenta el formato de juego 35ª edición del certamen -avanzan los dos líderes más los cuatro mejores terceros entre todos los grupos-, quien se impongan el duelo se clasificará a los octavos de final. Los Elefantes ostentan tres títulos y son los campeones defensores de la corona. Los Leones Indomables, por su parte, acumulan cinco estrellas, dos menos que el máximo ganador que es Egipto con cinco.
Posibles formaciones
- Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doue, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Franck Kessie, Jean Michaël Seri, Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Wilfried Zaha y Ousmane Diomandé. DT: Emerse Fae.
- Camerún: Devis Epassy; Che Malone, Samuel Kotto, Nouhou Tolo; Junior Tchamadeu, Arthur Avom, Carlos Baleba, Danny Namaso, Darlin Yongwa; Bryan Mbeumo; y Etta Eyong. DT: David Pagou.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Costa de Marfil con una cuota máxima de 2.12 contra 4.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Camerún. El empate, que dejaría a ambos seleccionados en la cima de la tabla, paga hasta 2.95.
