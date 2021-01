Jaylen Brown anotó 33 puntos en 19 minutos y con esos números pasó a la historia Crédito: Maddie Meyer/Getty Images/AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de enero de 2021 • 21:40

Jaylen Brown es uno de los basquetbolistas con mayor proyección que tiene la NBA dentro de sus tantas figuras. Quizá por la forma de juego que propone su entrenador Brad Stevens en Boston Celtics, en el que no siempre se destaca el mismo jugador, este joven de 24 años no tiene el merecido reconocimiento por parte de los seguidores de la mejor liga de básquet del mundo. Además, este basquetbolista, siempre fue mucho más reconocido por su rol defensivo, pero en el triunfo de su equipo por 141-103 sobre Cleveland Cavaliers, Brown se destacó en la ofensiva con un número que quedará en la historia: anotó 33 puntos en 19 minutos de juego, con una valoración de +31, algo que no se había conseguido nunca en la historia de la NBA.

El escolta de los Celtics sólo estuvo en cancha 19 minutos y 44 segundos, pero ese corto tiempo le alcanzó para terminar con 33 puntos, producto de un 13-20 en tiros de campo, un 3-4 en triples y un 4-4 en lanzamientos libres. Además, tomó tres rebotes y entregó una asistencia, su valoración total fue de +31. La productividad de Brown no solo fue muy buena, sino que se convirtió en histórica. El jugador de Boston superó a Kevin Durant que, en 2014 jugando para Oklahoma City Thunder anotó 30 en la misma cantidad de tiempo de juego. De este modo, Brown se quedó con el registro.

El resumen del partido que jugó Jaylen Brown

El presente y futuro de Jaylen Brown también queda reflejado en su números actuales. Por la temporada 2020/21, promedia 27,3 unidades por partido superando de ese modo su tope de porcentaje que alcanzó en la última competencia cuando llegó a los 20,3 puntos. Esto, además, lo logra en un equipo en el que no es la primera opción como jugador de ataque, rol que sí corresponde a compañeros como Jayson Tatum y Kemba Walker. A sus 24 años, esto significa que su proyección como jugador completo será una realidad.

Jaylen Brown es uno de los jugadores con más proyección en la NBA Crédito: AP Photo/Michael Dwyer

En el triunfo de Boston, las estadísticas no sólo acompañaron a Brown, que fue la figura determinante de su equipo, sino que también estuvo del lado del rendimiento colectivo: en los 141 puntos conquistados en la victoria frente a los Cavs 56% fue la efectividad en tiros de campo, 50% en triples y 85% en lanzamientos libres, un gran poderío ofensivo que le sirvió para salir de la mala racha de tres derrotas en fila en un equipo que lejos está de acostumbrarse a perder y siempre figura entre los mejores de la Conferencia Este. De hecho, en la actual temporada se ubica en el tercer puesto con un récord de nueve triunfos y seis caídas.

Conforme a los criterios de Más información