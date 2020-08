Meyers Leonard, de Miami Heat, explicó por no se arrodilló durante el himno de los Estados Unidos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 08:49

Se multiplican las miradas sobre el mundo de la NBA. Se amplifica el mensaje con cada acción. Y cada detalle encuentra un rebote imposible de dimensionar. Por eso cada vez que uno jugador decide no arrodillarse durante el himno de los Estados Unidos, como modo de protesta por los actos de racismo que se vive allí, genera miles de interrogantes. Pero la actitud de Meyers Leonard, de Miami Heat, con la remera de Lives Black Matters, de pie y con la mano en su corazón mientras sonaba el himno de su país, generó todavía más dudas acerca de por qué tomó esa determinación.

Fue el segundo jugador de la NBA que tomó una determinación similar (el otro fue Jonathan Isaac de Orlando), al no hincarse de la rodilla para protestar entre otras cosas por el abuso policial a los afroamericanos que acabó con la muerte de George Floyd. Y las explicaciones de Leonard de esta actitud estuvieron concentradas en comprender que la solución a los conflictos raciales fueron otros: "Espero que la gente que no me conoce pueda aprender de esto. El mundo ahora parece blanco o negro y si no te arrodillas estás en contra. Y eso no es así".

Generó tanto movimiento en las redes sociales esta determinación del pivote de Miami Heat, que Leonard en su cuenta de Twitter explicó que la decisión de no arrodillarse se debió a que su hermano peleó con el ejército de los Estados Unidos en Afganistán. "Hoy escuché a mi corazón. Me sentí abrumado por las emociones allí parado durante el himno nacional. Mi hermano y muchos amigos cercanos han jurado proteger a este país a cualquier costo y eso significa algo para mí, como así también la bandera y nuestra nación".

Incluso, Leonard contó que es un tema que habló con sus compañeros, incluso, se advierte como dos de ellos, afroestadounidenses, lo toman de las piernas como en señal de comprensión de esa determinación: "He tenido muchas conversaciones con jugadores negros del equipo y excompañeros que tuve en Portland, no ha sido algo fácil para mí. El movimiento Black Lives Matter también significa mucho para mí. Lo que sucede en nuestro país es inexcusable. Continuaré usando mi voz, mi plataforma y los recursos de mi familia para comprometerme a ayudar a hacer un cambio".

Y finalizó: "Entré en una verdadera emoción en mi corazón y es difícil para mí. Soy un ser humano compasivo. Veo lo que está sucediendo. Sé lo que está sucediendo. Me estaba desgarrando, tuve que bajar la cabeza. Estoy increíblemente agradecido por el amor y el apoyo de mis compañeros de equipo, la organización Miami Heat, mi familia y amigos que me conocen. Conocen mi corazón y mi posición. Puedo estar orgulloso de mis creencias y también apoyar a BLM".