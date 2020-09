LeBron James # 23 de Los Angeles Lakers mira desde el banco contra los Denver Nuggets durante el cuarto trimestre en el Juego Uno de las Finales de la Conferencia Oeste durante los Playoffs de la NBA 2020 en AdventHealth Arena Fuente: AFP

LeBron James mostró su enojo por el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en la temporada 2019/20 que recibió el griego Giannis Antetokounmpo, jugador de Milwaukee Bucks. "Me cabreó. Esa es mi verdadera respuesta", admitió la estrella de Los Angeles Lakers luego de la victoria ante Denver Nuggets en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste.

Por segundo año consecutivo, Antetokounmpo fue elegido como MVP de la liga por amplia mayoría, 85 votos contra 16 de LeBron, en una encuesta realizada entre 101 periodistas especializados. "Me cabreó porque de 101 votos, obtuve 16 votos. No digo que el ganador no mereciera el MVP, pero eso me cabreó", repitió.

En su séptima temporada en la NBA, Antetokounmpo (estrella de los Milwaukee Bucks) promedió 29,5 puntos, 13,6 rebotes, 5,6 asistencias, 1 robo y 1 tapón por partido, y es el primer jugador que gana MVP consecutivos desde Stephen Curry (Golden State Warriors) entre 2014 y 2016. La semana pasada su equipo quedó eliminado en las semifinales del Este a manos de Miami Heat (4-1).

Por su lado, LeBron James promedia esta temporada 25,3 puntos, 7,8 rebotes y 10,2 asistencias por partido, aporte vital para que los Lakers fueran el mejor equipo del Oeste y regresaran después de diez años a las finales de la Conferencia.

En tercera posición del premio MVP fue elegido James Harden (Houston Rockets) y en cuarta el joven esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), de 21 años.

Así, Antetokounmpo se une a Michael Jordan (1987-88) y Hakeem Olajuwon (1993-94) como los únicos tres jugadores que han recibido el MVP y el premio al Mejor Defensor del Año en una misma temporada. "Son tan grandes jugadores. Obviamente Jordan, uno de los mejores sino el mejor, y Hakeem, a quien admiro y que vino desde Nigeria, donde están mis raíces", afirmó. "Solo estar en la misma frase que ellos significa mucho para mí", dijo Antetokounmpo desde Atenas, su ciudad natal.

Lakers en ventaja

LeBron y Los Angeles, en tanto, golpearon primero en la serie frente a Denver Nuggets por 126-114 durante el duelo de los Play-offs de la final de la conferencia oeste de la NBA. Con este triunfo de los Lakers, la eliminatoria quedó 1-0.

Los Angeles sigue soñando con recuperar la gloria perdida. En el encuentro destacó la participación de Anthony Davis y Lebron James, que consiguieron 37 puntos, cuatro asistencias y 10 rebotes y 15 puntos, 12 asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Nikola Jokic y Jamal Murray, con 21 puntos, dos asistencias y seis rebotes y 21 puntos, cinco asistencias y un rebote respectivamente.

La defensa fue clave en la victoria angelina, con 10 robos de balón y seis bloqueos, por apenas tres y dos, respectivamente, de sus adversarios. El próximo compromiso de esta eliminatoria será mañana.

