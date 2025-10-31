Las dos mansiones que LeBron James construye en Beverly Hills: valoradas en US$37 millones

El jugador de baloncesto estadounidense LeBron James avanza en la construcción de dos mansiones en Beverly Hills, California. La estrella de la National Basketball Association (NBA, por sus siglas en inglés) compró una propiedad histórica en 2020, que luego decidió demoler.

Cómo lucen las mansiones de LeBron en Beverly Hills

La leyenda de Los Angeles Lakers adquirió por US$37 millones una gran propiedad en Beverly Hills , que demolió en junio de 2023 para construir las casas de sus sueños.

una gran propiedad en , que demolió en junio de 2023 para construir las casas de sus sueños. Las solicitudes de planificación revelan que decidió dividir la parcela original de 2,72 acres (110 hectáreas) en dos terrenos separados, cada uno con su propia mansión, según Casa e Jardim.

La casa más grande tendrá dos plantas y un garaje en el sótano (Captura/ChrisWhite)

Las dos residencias compartirán un camino de acceso común asegurado por una caseta de guardia privada ubicada en la entrada. Cada una tendrá una dirección diferente una vez que las obras finalicen.

Según los documentos de planificación, la casa principal tendrá una superficie de casi 16 mil pies cuadrados (4876 metros cuadrados) en dos plantas e incluirá un garaje subterráneo de 7700 pies cuadrados (2164 metros cuadrados). Además, se construirá un garaje de dos niveles en la planta baja, informó Realtor.

Esa vivienda contará con una piscina en el patio trasero y un spa. También dispondrá de una cocina al aire libre y paneles solares que permitirán abastecerla de energía en caso de cortes de la red.

La segunda vivienda será una casa de una sola planta de 6550 pies cuadrados (1996 metros cuadrados), con una sala de cine en el sótano, un área de entretenimiento y un garaje para dos automóviles en la planta baja. Tendrá una terraza amplia y piscinas de agua fría y caliente, destacó The Sun US.

La segunda vivienda tendrá una sola planta y contará con sala de cine y un área de entretenimiento (Captura/ChrisWhite)

La propiedad mayor funcionará como residencia principal de James, su esposa Savannah y sus hijos. Sin embargo, la decisión de levantar una segunda mansión en el terreno abre la posibilidad de que el jugador regale el espacio a su hijo mayor, Bronny, quien también integra Los Angeles Lakers, de acuerdo con Casa e Jardim.

El equipo que contrató LeBron para sus mansiones

El jugador reunió a un equipo de destacados profesionales para el desarrollo de las viviendas. La consultora urbanística Crest Real Estate gestionó los trámites administrativos y evaluó la viabilidad jurídica de la división del terreno, mientras que el estudio Walker Workshop será responsable del diseño arquitectónico de los nuevos edificios.

La firma se distingue por crear algunas de las propiedades más lujosas y vanguardistas de Los Ángeles, señaló Realtor.

La vivienda más grande contará con una piscina en el patio trasero y un spa (Captura/ChrisWhite)

Las propiedades de LeBron en Estados Unidos

Estas son las propiedades del jugador, según Architectural Digest:

Casa Akron

En 2003, James pagó US$2.1 millones por una propiedad en Bath Township, al noroeste de Akron, Ohio. Allí construyó una mansión de 30.138 pies cuadrados (2800 metros cuadrados) en los años siguientes.

La propiedad cuenta con seis dormitorios, ocho baños completos y seis aseos, además de un estudio de grabación, una sala de cine, un acuario, una barbería, una bolera de dos carriles y un bar deportivo. James aún es dueño del complejo, que hoy se estima en US$9.2 millones.

Mansión en Miami

En 2010 pagó US$9 millones por una casa de tres plantas construida a medida en Coconut Grove, Florida. La residencia contaba con cine, bodega, sala de juegos con mesas de billar y póker, piscina, bar y balcón privado.

James puso la propiedad en venta por US$17 millones en 2014 y se vendió por US$13.4 millones al año siguiente.

Residencias en Brentwood

En 2015 adquirió una mansión de estilo colonial por US$21 millones en Brentwood. La casa contaba con seis dormitorios, ocho baños, un vestíbulo de doble altura, oficina con paneles de madera, cocina de mármol Calacatta y gimnasio.

James la puso a la venta por US$20.5 millones a comienzos de 2021 y finalmente la vendió por US$19.6 millones en septiembre de ese año.

LeBron James cuenta con varias propiedades en su patrimonio (APPhoto/MarkJ.Terrill,Archivo) Mark J. Terrill - AP

En 2017 compró otra mansión en Brentwood por US$23.5 millones, con ocho dormitorios y once baños, bodega, sala de cine, sala de puros con purificación de aire y bar de ónix.

En Beverly Hills

Allí se levantan actualmente las dos mansiones que el jugador construye tras demoler la propiedad adquirida en 2020. Las imágenes de las obras muestran estructuras de gran escala y diseño moderno.

Casa Three Thirty

En diciembre de 2020, la Fundación de la Familia LeBron James compró el club nocturno y espacio para eventos The Tangier, en Akron, con el propósito de crear un centro comunitario para las familias de su escuela.

El House Three Thirty abrió en marzo de 2023 e incluye restaurantes, salas de reuniones, un auditorio, un centro de asesoramiento financiero y un museo dedicado a la figura del jugador.