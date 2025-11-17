La investigación de la NBA por las apuestas ilegales vuelve a golpear a Los Angeles Lakers
Dos empleados de la franquicia están bajo la lupa
- 3 minutos de lectura'
Cada vez es más intenso el movimiento en la NBA respecto a la investigación por las apuestas ilegales. En las últimas horas se supo que la liga solicitó información y registros a personal de diversas franquicias, entre ellas la de Los Angeles Lakers, ya que recibieron detalles que habría personal de la organización angelina involucrada en el asunto.
Quienes solicitaron información a los Lakers es el bufete de abogados independiente que contrató la NBA para recabar toda la documentación posible por la acusación federal que condujo al arresto de Terry Rozier, Chauncey Billups y de Damon Jones, entre otros, por la venta de información confidencial para beneficiar a apostadores, según consignó el medio estadounidense The Athletic.
“La NBA contrató a un bufete de abogados independiente para investigar las acusaciones por las apuestas ilegales. Como es habitual en este tipo de investigaciones, se solicitó a diversas personas y organizaciones que conservaran documentos. Todos han cooperado plenamente”, declaró un portavoz de la NBA, según informó ESPN.
Entre el marco de esa investigación, se contactaron con una docena de empleados de los Lakers y entre ellos apareció información de Mike Mancias, entrenador ayudante del staff técnico, y de Randy Mims, administrador ejecutivo de la franquicia en la que podrían estar involucrados en esta situación. Según informó The Athletic, ambos empleados que son muy cercanos a LeBron James, entregaron sus teléfonos móviles voluntariamente.
Randy Mims y el preparador físico Mike Mancias, ambos históricos colaboradores de LeBron James actualmente empleados por los Lakers, voluntariamente cedieron sus teléfonos para cooperar con una investigación que lleva a cabo la NBA -a pedido del Congreso estadounidense- por las… pic.twitter.com/2gKt69TMiY— NLB (@NBALAKERSBLOG) November 15, 2025
Las acusaciones sobre Jones y Rozier
En los informes de los medios estadounidenses explican que los fiscales federales acusaron a Damon Jones de venderles información confidencial sobre lesiones en los Lakers a apostadores durante dos temporadas, la de 2022-23 y la de 2023-24. Los fiscales describieron al exjugador como “un entrenador asistente no oficial” de la franquicia en la temporada 22-23.
Incluso, aseguran que Jones vendió o intentó venderles información confidencial a apostadores sobre una lesión de LeBron James, que no jugaría en un partido del 9 de febrero de 2023 contra Milwaukee Bucks. Y que el 15 de enero de 2024, según los fiscales, el apostador deportivo Marves Fairley le pagó a Jones aproximadamente 2.500 dólares por el dato de que Anthony Davis, el pivote de los Lakers en ese momento, tendría un tiempo de juego limitado contra Oklahoma City Thunder debido a una lesión. Jones se declaró inocente de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero ante el tribunal federal de Brooklyn en Nueva York.
El otro gran protagonista de todo esta investigación es Terry Rozier, que fue de los primeros detenidos. El base está acusado de vender por 100.000 dólares, a través de Denir Laster, un amigo de su infancia, a dos apostadores la información de que planeaba dejar el partido del 23 de marzo de 2023 entre Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans durante el primer cuarto, por una lesión.
Estas dos personas realizaron apuestas por un valor cercano a los 263.000 dólares a que Rozier anotaría menos puntos de los previstos, algo que ocurrió cuando dejó la cancha para no volver por una “dolencia en el pie”.
