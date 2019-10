LeBron James fue evacuado junto con su familia, por los incendios que se desataron en Los Ángeles Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2019 • 09:12

En California se vive una situación dramática. Los Estados Unidos están en vilo, ya que los incendios están afectando seriamente el estado y han afectado gravemente a Los Ángeles. Hasta 180.000 personas han sido ya evacuadas en la última semana. En medio de semejante locura LeBron James relató en redes sociales cómo está viviendo la situación y explicó que tuvo que dejar su casa por los incendios forestales: "Estos incendios de L.A. no son ninguna broma. Tuve que evacuar mi casa de emergencia y he estado conduciendo con mi familia tratando de encontrar unas habitaciones, de momento sin suerte", publicó The King en Twitter.

Las imágenes de los incendios son escalofriantes. Según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la zona sur de California es de las más afectadas y se ordenó la evacuación de todos los domicilios cercanos por precaución.

"¡Qué locura de noche! Rezo por todas las familias de la zona que puedan verse afectadas por estos incendios. Por favor, poneros a salvo lo antes posible", continuó publicando LeBron James, al estrella de la NBA de los Lakers.

Esta mañana LeBron volvió a aparecer en las redes sociales y agradeció a los bomberos que están ayudando a las personas que fueron evacuadas y se quedaron sin sus viviendas. Los últimos informes de los bomberos de Los Ángeles, se estima que más de 80 residencias fueron devastadas por los incendios.

Los informes aseguran que los incendios se produjeron por las elevadas temperaturas y las fuertes rachas de viento, de entre 104 y 128 kilómetros por hora según el servicio meteorológico, que se han dado en todo el estado. El gobernador de California, Gavin Newsom, decretó el pasado el estado de emergencia en todo el estado.