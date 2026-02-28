Nikola Jokic tuvo un momento de furia tras sufrir una falta descalificadora en Oklahoma City vs. Denver, por la NBA

Oklahoma City Thunder se impuso en tiempo suplementario por 127-121 sobre los Denver Nuggets en un juego que marcó el regreso del canadiense Shai Gilgeous-Alexander luego de nueve partidos por una lesión abdominal. Sin embargo, el foco de un encuentro de la NBA que tuvo alta tensión quedó en una falta desleal de Luguentz Dort y la furiosa reacción del serbio Nicola Jokic en el último cuarto.

Dort, que fue el alero titular de los Thunder, fue expulsado tras ese encontronazo con la estrella de los Nuggets, una falta que fue considerada innecesaria por los oficiales del encuentro luego de algunos instantes de reacciones, empujones, gritos, agarrones e ira descontrolada. Varios de los jugadores debieron interceder para separar a Jokic primero de su agresor y, enseguida, de Jaylin Williams, que apareció en defensa de su compañero y quedó cara a cara por más tiempo con el gigante europeo, mientras algunos asistentes del cuerpo técnico local ingresaban a la cancha para tratar de calmar los ánimos.

Nikola Jokic confronta a Luguentz Dort (5) luego de recivir una falta desleal y llegan Isaiah Joe (11) y Christian Braun para intentar calmar los ánimos, sin mucha eficacia JOSHUA GATELEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué había sucedido? Tras una anotación de Oklahoma para ponerse 90-88, Denver sacó rápidamente y sus jugadores comenzaron a avanzar en el campo. No obstante, Dort, que también regresaba para su lado, cambió el paso, hizo un movimiento hacia atrás cuando Jokic pasaba cerca suyo y extendió su pierna derecha para hacerlo tropezar e interrumpir el progreso -sin pelota- del serbio, que cayó al piso y dio una vueltas antes de reincorporarse con una gran irritación y encarar a su infractor.

Ese episodio desató la pelea y la interrupción del partido por parte de los árbitros. Uno de ellos, incluso, buscó interceder sin suerte en la confrontación cuando Jokic empujó a Dort y apareció raudamente Williams para ponerse entre ellos y quedar a los gritos, agarrones de camiseta y manotazos con la estrella de los Nuggets.

Luego de ver las imágenes y ponerse de acuerdo, la decisión arbitral resultó la expulsión directa de Dort por una falta flagrante de tipo 2, mientras que Nicola y Williams recibieron faltas técnicas. A partir de allí, la tensión fue más allá del campo de juego: el público de Oklahoma City, contagiado por la gresca, abucheó al pivote de Denver en cada una de sus intervenciones posteriores.

El momento de los incidentes

Jokic defendió su proceder frente a la provocación: “No creo que deba haber algo así en una cancha de básquetbol. Así que fue simplemente una acción innecesaria y una reacción necesaria para mí”. Y minimizó la posibilidad de una sanción en su contra: “Creo que no hice nada”.

Pero hubo más, previamente, ya que la estrategia de ambos pareció apuntar a jugadas de contacto que se excedieron. De hecho, hubo un empujón de Jokic a Isaiah Hartenstein en una posesión temprana del jugador de los Thunder y los roces constantes con Gilgeous-Alexander, quien también recibió una falta técnica tras lanzarle la pelota al serbio de 31 años.

Jaylin Williams (6) y Nikola Jokic vivieron un partido con muchos roces en el triunfo de Oklahoma City sobre Denver Nuggets Kyle Phillips - FR171277 AP

En lo estrictamente deportivo, Gilgeous-Alexander, de 27 años, disputó 34 minutos en los que anotó 36 puntos y nueve asistencias, pero estuvo ausente del tiempo extra por decisión técnica. Por su parte, Chet Holmgren tuvo un doble-doble monumental de 13 puntos y 20 rebotes.

El Paycom Center de Oklahoma City vibró en el tiempo extra dominante de los locales, en el que lograron imponerse por 20-14, luego del empate en 103 al completarse el tiempo reglamentario. Fue un momento en el que Denver sintió el peso del partido y Jokic poco pudo hacer para evitar la derrota pese a sumar un nuevo triple doble: 23 puntos, 17 rebotes y 14 asistencias.

Con un récord de 46-15, Oklahoma se mantiene como líder de la Conferencia Oeste con dos juegos de ventaja sobre San Antonio Spurs, que han ganado once partidos de manera consecutiva y siguen al acecho.