LeBron James ante Clippers Fuente: AFP

No será un cierre de temporada más. Se trata, posiblemente, del desenlace que quedará marcado como uno de los más significativos de la historia de la competencia. Hay que leer el contexto para comprenderlo. La NBA, una vez más, se reinventó para no detener su maquinaria. Creó un ambiente especial para poder sostener el show, consiguió como socio a Disney World y en medio de una pandemia que tiene en tensión al planeta, logró que desde este jueves se dispute el tramo final de la temporada del torneo de básquetbol más poderoso del mundo. Y como se trata de entender el juego, en el primer acto del regreso levantará el telón LeBron James en el clásico de Los Angeles, desde las 22 de la Argentina, entre los Lakers y los Clippers. El producto siempre por delante.

Resultará un mojón para la competencia. Es que asumió el riesgo de mover millones de dólares (150 para llevar el torneo a Orlando) para no sufrir pérdidas mayores si no lograba retomar la actividad (poco más de US$ 1000 millones). Llevó a 22 equipos a los parques de Disney y creó una burbuja que le permitiese tener a gusto a sus estrellas. Generó controversias, ideó un sistema para testar diariamente a los integrantes de cada franquicia (35 el máximo permitido), recreó estadios trasladando los parquet de cada equipo, levantó una peluquería en un día para que todos tuvieran a disposición lo que necesitan y así completar una temporada que estuvo en riesgo hasta último momento.

Es celosa en los cuidados la NBA. No deja que sus jugadores rompan las reglas. Es severa con aquellos que se saltan los protocolos, no se puede permitir una suspensión a mitad de camino. Fue resistida por algunos protagonistas, ya que miraban de reojo reanudar la competencia en medio de los reclamos raciales tras la muerta de George Floyd. Tomó las riendas, se sumó a los reclamos, apoyó el Black Lives Matter y hasta les permitió a sus jugadores reemplazar sus nombres en las camisetas y que puedan colocarle la leyenda que quisieran en modo de protesta por el racismo reinante en Estados Unidos. Incluso, anunció que no sancionará a aquellos protagonistas que se arrodillen mientras suena el himno de EE.UU.

Se ofrecen detalles de cada momento de los jugadores dentro de la burbuja Disney. Los siguen de cerca, transforman gimnasios en inmensas lavanderías para poder tener lista la ropa de cada uno de los equipos... Saben que el mundo tiene los ojos puestos en lo que puedan ofrecer las estrellas de la NBA. Por eso, jugadores como Giannis Antetokounmpo, el griego MVP de Milwaukee Bucks, levantó la voz contra aquellos que cuestionaron algunos servicios que les ofrecieron en los primeros días en la casa de Mickey Mouse.

La competencia tendrá un sabor especial. Eso nadie podrá negarlo. Son 8 juegos los que disputará cada equipo para terminar de definir los cruces para los playoffs. Claro que puede haber sorpresas, en especial en las últimas colocaciones. Pero los equilibrios de los dominadores de la conferencias Oeste y Este no se modificarán. Lakers y Clippers mandan de un lado y Milwaukee y Toronto del otro, los cuatro con sus lugares asegurados para la postemporada.

En realidad, la atención está concentrada en los dos lugares (7 y 8) que quedan por definirse en cada conferencia. En el Este apenas son tres equipos para dos lugares: Brooklyn Nets, Orlando Magic y Washington Wizards. Los dos primeros arrancan en la zona de playoffs. Ahora bien, en el Oeste, la lucha será salvaje, porque son 7 los equipos en la carrera por los últimos dos lugares para postemporada: Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies, (empiezan dentro de la clasificación), Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Phoenix Suns.

Se pondrá foco en la lucha por el anillo que parece que primero estará concentrada en conocer quién ganará el Oeste, con Lakers y Clippers como casi dueños exclusivos de esa final de conferencia, y con Milwaukee casi enfilado por el Este. Y parece que entre ellos será la batalla final. Sin embargo, también hay mucha atención sobre lo que suceda con la clasificación de San Antonio Spurs, ya que puede quedar, después de 22 temporadas con Gregg Popovich como conductor, fuera de playoffs. Y la empresa no será sencilla para la franquicia de Texas, ya que comienza en el puesto 12 y sin LaMarcus Aldridge, que fue operado hace un par de meses en el hombro derecho.

Pero claro, la NBA no se queda sólo en estas cuestiones de estadísticas, sino que le sumó un condimento a la clasificación, ya que transcurridos esos ocho juegos de la etapa regular, se podría disputar un play-in. ¿Cómo es eso? Si hay una diferencia de cuatro juegos o menos entre el octavo clasificado y el noveno de la tabla, ambos deben enfrentarse entre sí para definir la última plaza. Serían dos partidos (15 y 16 de agosto) en los que el noveno debería ganarle los dos encuentros al octavo para arrebatarle la clasificación para los playoffs.

Será un desenlace que comenzará este jueves con los últimos suspiros de la etapa regular (se cerrará el 14 de agosto), que podría ofrecer el formato play-in, que será en tres escenarios posibles (The Arena, HP Field House y Visa Athletic Center) dentro de un complejo de 94 hectáreas (Wide World of Sports Complex) y que contará con 89 jugadores extranjeros. Una competencia altamente global. Sin duda la NBA siempre encuentra una clave para que todo el universo tenga puestos sus ojos sobre su constelación de estrellas.

El calendario del cierre de la etapa regular

