Devin Booker, la figura de Phoenix Suns, la sorpresa de la "burbuja" de la NBA que quiere ingresar a Playoff

11 de agosto de 2020

Antes de la reanudación que se está llevando a cabo en la "burbuja" de Disney, la mayoría de los seguidores de la NBA pensaba que Phoenix Suns llegaría a Orlando como uno de los "turistas" de la culminación de la competencia, pero en la NBA todo puede pasar. Con determinación, efectividad, buen juego y de la mano de su líder Devin Booker la franquicia de Arizona se convirtió en la sorpresa absoluta de la competencia.

Los Suns son el único equipo invicto en Disney producto de seis victorias en seis partidos disputados y este lunes dejaron en claro que lucharán hasta el final para ingresar a Playoff con una gran victoria sobre Oklahoma City Thunder por 128-101. El gran presente de Phoenix, que acumula 10 temporadas sin acceder a Playoff, iguala la misma cantidad de victorias de la franquicia desde al año 2014, la última ocasión en la que el equipo alcanzó una racha similar. Este martes buscará su séptimo éxito al hilo frente a Philadelphia 76ers.

Cameron Payne, otra de las figuras que tiene Phoenix Suns que quiere acceder a playoff tras 10 temporadas Crédito: Mike Ehrmann/AFP

El enorme triunfo fue posible gracias a la fantástica actuación, otra vez, de su bandera: Devin Booker firmó una planilla con 35 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, con un 53% en tiros de campo y con un gran triple que convirtió prácticamente desde el logo de la NBA ubicado en la media cancha, cuando se consumían los 24 segundos en una de las ofensivas. Además, la joven promesa de 23 años de Phoenix alcanzó un récord: empató a Walter Davis como el jugador con más encuentros en los que convirtió 30 o más puntos en la franquicia con un total de 90 partidos.

El triple de Booker

El partido no comenzó bien para los Suns, que tuvo que remontar hasta una diferencia de 15 puntos. Además, DeAndre Ayton, uno de los rookies del equipo, no pudo disputar los primeros minutos del encuentro, por haber llegado sobre la hora al estadio ¿El motivo? el domingo no se realizó la prueba obligatoria de coronavirus. Ayton pudo jugar una vez que llegó la confirmación de su negativo, con el partido en marcha.

Con este triunfo, la franquicia de Arizona se sitúan por delante de los San Antonio Spurs en el décimo lugar de la Conferencia Oeste, y tan solo a medio partido por detrás de los Portland Trail Blazers en la clasificación. Entre esos tres equipos y Memphis Grizzlies se jugarán la octava y novena plaza que dan acceso al torneo play in de los playoffs, que se disputará este mismo fin de semana.

El gran partido de Devin Booker

¿Cómo se juega este play in entre el octavo y el noveno? La franquicia que esté en el noveno puesto tendrá la posibilidad de arrebatarle la clasificación al octavo si es que le gana dos partidos seguidos en una serie mano a mano. Por el contrario, si el equipo en el octavo puesto gana un partido, se queda con la clasificación a los Playoffs y se enfrentará a Los Angeles Lakers que ya se aseguró el primer lugar.