NBA: por qué azota el flagelo de las lesiones en el arranque de la temporada

Curry, Lowry y De Aaron Fuente: AFP

Diego Morini 14 de noviembre de 2019

El impacto es inmediato. Los nombres que están fuera de juego inquietan. Algunas indefiniciones en sus retornos también suman a la causa. Lo cierto es que las lesiones azotan a la NBA y todos se cuestionan todo: métodos de entrenamiento, un calendario muy cargado, demasiados "back to back" (partidos en días consecutivos), la falta de descanso apropiado...

Las respuestas no aparecen con facilidad y desde que comenzó la competencia, hace 23 días, los nombres que entraron a la enfermería marcan el pulso de lo que se vive en el certamen más poderoso del planeta básquetbol: Stephen Curry, Kyle Lowry, Zion Williamson, Serge Ibaka, Eric Gordon, Klay Thompson, Kevin Durant, son algunas de las figuras que no jugaron por estar golpeados o se lastimaron en el arranque del torneo y tendrán varias semanas y hasta meses de inactividad.

El último reporte de los lesionados da cuenta de 38 jugadores fuera de juego, aunque muchos no pudieron siquiera comenzar la temporada. Las franquicias que más sufren en esta temporada 2018-19 son Golden State Warriors y el campeón Toronto Raptors. En el equipo de la bahía de San Francisco, a las ausencias de Curry (fractura de la mano derecha y se estima que vuelva el 5 de marzo de 2020) y de Thompson (rotura del ligamento cruzado anterior ligamentos de la rodilla y está fuera de la temporada), se sumaron los golpes de Damion Lee (se lastimó su mano izquierda y regresaría el 27 del actual), Jacob Evans (problemas en la cadera volvería el 1 de diciembre) y Kevon Looney (que arrastra una dolencia en el tendón de la corva y se estima que estaría para jugar el 1 de diciembre próximo).

En el caso de la franquicia de Canadá, la nómina de bajas tiene a Lowry (sufrió una fractura en el pulgar izquierdo y regresaría el 23 del actual) y a Ibaka (con problemas en el tobillo derecho y que volvería el 18 de actual) como los soldados más importantes, pero también están afuera OG Anunoby (que hace algunas semanas está afuera por problemas en la vista y volvería a jugar pasado mañana) y Patrick McCaw (con molestias en la rodilla izquierda retornaría el 14 de diciembre próximo).

También para los Rockets es un comienzo complejo, porque no tiene a Eric Gordon (fue operado de la rodilla izquierda y volvería el 13 de diciembre), a Gerald Green (sufrió una fractura en el pie derecho en la pretemporada y no retornaría hasta el 15 de abril de 2020) y al pivote brasileño Nene (con problemas en la cadera y será evaluado para regresar el 1 de diciembre próximo).

Ahora bien, otros equipos también perdieron nombres importantes, como sucedió con Sacramento Kings, que se quedó sin sus hombres franquicia: al base De'Aaron Fox (un esguince de tobillo derecho y está afuera hasta el 20 de diciembre) y al pivote Marvin Bagley III (que se recupera de una fractura en el pulgar derecho y estará disponible desde el 22 del actual).

Apenas dos franquicias no registran lesionados importantes. Dallas Mavericks y San Antonio Spurs. El resto tiene algún jugador afuera por molestias físicas. En Chicago Bulls, el hombre afectado es el brasileño Felicio (no jugó en esta temporada por una fractura en la muñeca derecha y volvería el 21 de diciembre), en Boston Celtics, la baja es Gordon Hayward (con un fractura de la mano izquierda estará afuera hasta el 25 de diciembre próximo), en New Orleans Pelicans, no llegó a debutar Zion Williamson (fue operado de los meniscos de la rodilla derecha y retornaría el 15 de diciembre) y en Milwaukee Bucks, sufren por la ausencia de Khris Middleton (un golpe en el muslo izquierdo y no estará hasta el 5 de diciembre próximo).

Ante este escenario se extreman los cuidados; en los Clippers se dosifican los partidos para Kawhi Leonard, de la misma manera que los Lakers cuidan a Anthony Davis, que arrastra dolores sus hombros. También suele utilizar este tipo de rotaciones San Antonio Spurs, de la misma manera que en Philadephia Sixers miran con atención las cargas del pivote Joel Embiid para quitarle minutos de ser necesario.

En Brooklyn y en Washington las situaciones también son especiales, ya que sus máximas estrellas están tocadas. En el caso de los Nets, la lupa está puesta en la evolución de Kevin Durant, ya que tras la rotura del tendón de Aquiles no se pudo determinar todavía su regreso, mientras que en los Wizards, creen que John Wall, que sufrió la misma lesión que KD, estará disponible para el 1 de mayo de 2020.

Con este mapa, las franquicias necesitaron reconfigurarse. El caso más emblemático es el de los Warriors que pasaron de ser los multicampeones a estar en el último puesto de la Conferencia Oeste. Las lesiones golpean a las franquicias de la NBA y todos trabajan para detener el aluvión.