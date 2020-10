El entrevero entre Jimmy Butler y Dwight Howard, causado por el alero de Miami, pudo terminar peor para quien resultó la máxima figura del triunfo de Heat. Fuente: AFP

Jimmy Butler fue la figura central del vital triunfo de Miami Heat sobre Los Angeles Lakers por 111-108 en el quinto capítulo de la final de la NBA, que le permitió al equipo de Florida mantenerse a flote en la serie. La pierde por 3-2 y este domingo, a partir de las 20.30 de la Argentina, la equilibrará o verá festejar a Lakers el 17º anillo de su historia.

Pero los 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias de Butler estuvieron en riesgo de no existir. A los pocos minutos de juego, se enredó en un forcejeo con el pivote Dwight Howard, al que rodeó con sus brazos, empujó y no soltó. Se formó un remolino de jugadores y la estrella de Miami tuvo suerte de que el gigantesco rival no reaccionara más que con una protesta y una sujeción de camiseta: Heat tenía mucho más por perder que Lakers si ambos eran expulsados.

Al poco rato se dio lo más espectacular de la noche en el predio de Disney World en Lake Buena Vista: LeBron James atacó por la derecha y en la zona pintada tiró la pelota al aire para que su compadre, Anthony Davis, hiciera la volcada. Lo extraordinario del alley-oop fue que el número 3 enterró la pelota en el aro a una mano. Una exhibición de dominio de balón, agilidad y coordinación.

Más tarde, Howard y Butler tuvieron otro encontronazo, pero sin furia. El alero de Heat estaba por convertir con facilidad cerca del aro y el pivote de Los Angeles le dio un manotazo en el antebrazo derecho para desviarle el tiro. Butler terminó en el suelo y Howard, aunque no lo ayudó para levantarse, al menos ni siquiera lo miró, y la acción quedó en eso: falta intencional, tiros libres y posesión para Miami.

Pero el partido será recordado principalmente por el intento fallido de triple de Danny Green, que estaba solo, de frente al aro y con tiempo suficiente, para que Lakers pasara adelante por 111-109. El ex tirador de San Antonio Spurs desperdició con un lanzamiento muy corto la buena chance facilitada por James y su primera conquista fuera de la franquicia texana quedó en suspenso.

Anthony Davis usó zapatillas doradas, a tono con uno de los colores de Los Angeles Lakers. Fuente: AFP

