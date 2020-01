NBA: la sanción económica a un jugador por pedir públicamente el traspaso

Dewayne Dedmon, pivot de Sacramento Kings que fue multado Fuente: AP

Dewayne Dedmon, pívot de Sacramento Kings, deberá pagar 50 mil dólares luego de haber expresado públicamente el domingo pasado que quería ser traspasado a otro equipo antes del cierre del mercado de pases el 6 de febrero. Según la NBA, la multa se debe a "declaraciones públicas perjudiciales para la organización y sus equipos".

"Me gustaría que me traspasaran. No he estado jugando mucho, así que me gustaría ir a algún sitio donde apreciaran mi talento", fueron las palabras del jugador de los Kings a un medio local de la ciudad de Sacramento. El pívot de 30 años perdió lugar en la rotación que dispone el entrenador Luke Walton y su rendimiento ni se acerca al de la gran temporada que tuvo el año pasado en Atlanta, la que le valió su contrato actual de 40 millones de dólares por tres años. Pasó de promediar 25 minutos de juego con los Hawks a su tiempo actual en cancha de 13,6 minutos por partido. En los últimos 13 encuentros solo participó en dos y jugó 7 minutos entre ambos.

Lo que queda claro es que a la NBA no le gustan este tipo de declaraciones y no hay que irse muy lejos para encontrar antecedentes. La temporada anterior, Anthony Davis fue multado por la misma cantidad de dinero cuando su agente dio a conocer que el Ala-Pívot quería dejar New Orleans para sumarse a una franquicia que pudiera competir por el título.

El monto de la multa resulta irrisorio para los números que manejan la liga y sus jugadores, es por eso que varios equipos ya pidieron que se endurezca esta medida si quieren que sea realmente efectiva. De todas maneras, es muy probable que Sacramento no quiera retener a un jugador que no tiene minutos de juego y al que todavía deben pagarle poco más de 13 millones de dólares por las siguientes dos temporadas.