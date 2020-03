NBA: Tim Duncan dirigió a los Spurs y San Antonio se impuso a los Hornets

Tim Duncan tuvo que reemplazar a Gregg Popovich ante los Hornets y los Spurs ganaron 104-103 Fuente: AP

Fue una situación particular, no estaba en sus planes. Su tarea como asistente de Gregg Popovich le sienta bien, pero en la mañana del martes le informaron que el entrenador principal no dirigiría el juego ante Charlotte y que debía tomar el control de los Spurs. Así fue como Tim Duncan tomó las riendas como primer entrenador y San Antonio, en condición de visitante, superó por 104-103 a los Hornets.

"Becky (Hammon) y Will (Hardy) -integrantes del staff técnico- estuvieron haciendo todo el trabajo durante el juego y yo era el único que estaba parado allí gritando cosas sin sentido", explicó Duncan tras la victoria, con buena dosis de ironía.

Con su clásico estilo, Popovich se había referido a la participación del expivote cuando lo sumó a su equipo de trabajo, antes del arranque de la temporada. "No sabe ni una pizca sobre entrenar, todavía ni sé por qué le he contratado. Gracias a él he cobrado durante 19 años, así que estaba en parte obligado a pagarle de vuelta".

San Antonio ocupa el puesto 11° y figura a tres partidos de Memphis en la Conferencia Oeste. Es la primera vez en más de 20 años que los Spurs están en serios problemas para ingresar a la post temporada. El equipo quedó muy golpeado después de la Gira del Rodeo, ya que ganó apenas 2 de los 8 juegos fuera de San Antonio (Oklahoma 114-106 /Utah 113-104).

El joven base Dejounte Murray (21 puntos, 6 asistencias y 2 robos) y el escolta Demar Derozan (12 puntos y 10 asistencias) fueron los jugadores clave del triunfo de los Spurs

Duncan se retiró tras la temporada 2016, mientras que Ginobili lo hizo en agosto de 2018 y Tony Parker, el tercero de ese trío infernal de San Antonio, en 2019. "Solo le cuidé el puesto a Pop. No tengo interés de volver a pasar por esta experiencia, por ahora", cerró Duncan.

Los Spurs no aclararon si Popovich regresará para el siguiente partido el viernes frente los Nets o lo dirigirá Duncan, una leyenda del equipo de San Antonio con el que ganó cinco anillos de campeón (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014) antes de su despedida de la NBA.