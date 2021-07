NBA. Un campeón 50 años después y una superfigura que llegó de Grecia: Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo son los nuevos reyes del básquetbol

Cuando Giannis Antetokounmpo llegó a la NBA, cuidaba el mango. Sí, un jugador de NBA cuidando el mango. A su juventud en Grecia le habían faltado algunas cosas y el chico de 19 años tenía su mente configurada para no derrochar. Para ahorrar. Para conservar un alimento para más tarde, porque después podía hacer falta. Como no creyendo que ya estaba en ese mundo de fama, comodidades y millones que es el de la mejor liga de básquetbol del mundo. Como creyendo que quizás no iba a pasar mucho tiempo en él.

Eso pasó hace ocho años. Y Giannis, El Griego Raro (”The Greek Freak”), El Alfabeto (muchas letras en su apellido), no sólo se quedó. En medio, fue dos veces premiado como el jugador más valioso (MVP) de la NBA. Uno de los equipos del Partido de las Estrellas llevó su nombre cuando una vez que la NBA abandonó el clásico Oeste vs. Este y pasó a honrar a los dos jugadores más importantes de la liga: Equipo LeBron (por James) y Equipo Giannis fue dos veces el enfrentamiento de elite. Y ahora llegó el número 34 llegó al techo de su carrera: es campeón. Y es el jugador más valioso del campeón.

Milwaukee Bucks se impuso como local a Phoenix Suns por 105 a 98 y conquistó el certamen con un 4-2 en la serie final, conseguido con cuatro éxitos seguidos. Giannis tiene 27 años; su equipo llevaba ya 23 cuando el griego nació. La franquicia de Wisconsin, la que tiene un ciervo en su escudo y que en algunas temporadas tuvo por integrante al argentino Carlos Delfino, rompió una sequía de medio siglo sin lograr el anillo de campeón.

Cincuenta años más tarde, Milwaukee Bucks vuelve a ser el rey de la NBA. Paul Sancya - AP

Ocho partidos atrás parecía imposible. Antetokounmpo era protagonista de uno de esos videos de deportistas que se viralizan por una lesión impresionante. La pierna izquierda se le dobló hacia atrás cuando se le cayó encima Clint Capela y esa noche Milwaukee perdió en la semifinal, que quedó 2-2 y con riesgo para Bucks. Sin embargo, los compañeros del ala-pivote dieron la cara, sin él ganaron los dos partidos siguientes, se coronaron campeones de la Conferencia del Este y pusieron al equipo en la final, en busca del título de campeón que realmente importa.

Tanque de 2,11 metros y 109 kilos, Giannis pasó apenas dos encuentros afuera, cuando parecía que su temporada se había acabo por la hiperflexión de los tendones posteriores de la rodilla izquierda. Exactas tres semanas después estaba tirado en una silla, algo aislado, con los ojos vidriosos, oyendo los festejos de un estadio repleto. No sólo era el campeón: era el nuevo amo y señor de la NBA.

Giannis Antetokounmpo consiguió un récord en la historia de las finales de la NBA, con un desempeño de más de 40 puntos, más de 10 rebotes y al menos 5 tapas; Milwaukee se basó en el griego para quebrar a Phoenis Suns y festejar al cabo de medio siglo. JESSE D. GARRABRANT - NBAE / Getty Images