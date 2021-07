Atlético Mineiro - Boca. Otro papelón del VAR: el insólito fallo que le anuló un gol al equipo de Russo

A los 19 minutos del segundo tiempo, un tiro libre frontal para Boca derivó en un rechazo deficiente del arquero Everson, que dio un rebote largo; Weigandt lo tomó y envió el balón a la red. Era el 1-0 para Boca, y a esa altura del partido, significaba buena parte de la clasificación a los cuartos de final dentro del bolsillo...

Sin embargo, y tal como sucedió en el encuentro de ida en la Bombonera, en el Mineirao también entró en acción el VAR. Porque el árbitro Esteban Ostojich, que ya arrastraba algunos fallos controvertidos en partidos en los que condujo a Boca, anuló el gol a instancias del VAR, que estuvo a cargo del chileno Julio Bascuñán.

¿Cuál fue la infracción que cometió Boca para que el gol fuera anulado? Como la jugada no es del todo clara, la posible sanción es un fuera de juego del Pulpo González cuando parte el tiro libre, aunque es se trata de una jugada de apreciación, o en todo caso de off side mínimo, pues no se ve claramente que el jugador de Boca esté por delante del último defensor brasileño.

En estas situaciones en las que se sanciona posición adelantada, es el VAR el que determina la falta, pero el juez del partido debe observar en el monitor cuánta influencia tiene el jugador presuntamente fuera de juego; en este caso, posiblemente se haya entendido que interfirió frente al arquero.

De nuevo, y tal como sucedió la semana pasada en la cancha de Boca, será necesario esperar la difusión de los audios de parte de la Conmebol para ver qué sancionó Ostojich, en una determinación que tomó ocho minutos de suspensión, entre la demora en el seguimiento de la acción y los roces entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos, con un asistente expulsado de cada lado.

LA NACION