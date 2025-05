Playoff de la NBA: New York Knicks le ganó a Bolton Celtics y avanzó a la final de la Conferencia Este tras 25 años

En el marco de los playoff de la NBA, New York Knicks aplastó este viernes por 119-81 a Boston Celtics, el vigente campeón de la competencia. En el mítico estadio Madison Square Garden, el conjunto neoyorquino consiguió un global de 4-2 y jugará la final de la Conferencia Este frente a Indiana Pacers.

Celtics estuvo lejos de su mejor versión, en parte, por la ausencia de su estrella y líder Jayson Tatum -que se perdió el último partido de la serie por una lesión-, y fueron ampliamente superados por Knicks, que llegó a tener una ventaja de hasta 41 puntos. En tanto, Jaylen Brown, la otra figura del equipo, marcó 20 puntos pero, con el duelo ya decantado para los locales, se retiró al banco por una temprana expulsión al final del tercer cuarto.

De esta manera, el equipo liderado por Jalen Brunson (23 puntos) y Karl-Anthony Towns (21) disputará a partir del miércoles su primera final de conferencia desde el año 2000.

Esta ausencia, la tercera mayor entre los equipos de la NBA, se prolongó al punto de que el padre de Jalen Brunson, Rick, era parte de New York Knicks cuando jugaron su última final de conferencia en 2000, también con Indiana Pacers como rival. “Esto es grandioso. Que no hayamos estado aquí desde que mi padre estaba en el equipo, a él no le va a gustar, pero significa mucho para esta organización y esta ciudad”, declaró Jalen Brunson, una de las figuras del conjunto finalista.

YOUR KNICKS ARE EASTERN CONFERENCE FINALS BOUND pic.twitter.com/cGILCziGWZ — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 17, 2025

Por su parte, Tom Thibodeau, entrenador de New York Knicks, tercer clasificado del Este en la fase regular, hizo un llamado a centrarse en la próxima batalla ante Indiana Pacers, donde brillan figuras como Tyrese Haliburton y Pascal Siakam. “Estuvimos magníficos de principio a fin. Los Celtics no te van a regalar nada. Tenés que ganártelo. Y creo que lo hicimos”, declaró y sumó: “Sabemos que Indiana es un equipo fantástico y vamos a tener que estar preparados”.

Entre los 19.000 aficionados que estuvieron en el Madison Square Garden se encontraba una colección de celebridades que festejaron el triunfo desde la primera fila: los cantantes Lenny Kravitz y Bad Bunny y los actores Timothée Chalamet y Ben Stiller, entre otros.

KNICKS ADVANCE TO EASTERN CONFERENCE FINALS FOR THE FIRST TIME SINCE 2000 🚨 pic.twitter.com/T9m6aWmUoC — NBA (@NBA) May 17, 2025

Boston Celtics no se perdía una final de conferencia desde 2021 pero sus ilusiones de revalidar el anillo ya se habían hecho añicos el lunes cuando Tatum sufrió una rotura del tendón de Aquiles en el cuarto partido. En tanto, Joe Mazzulla, entrenador del equipo, expresó: “Al final del día, nos marcamos un objetivo y no lo conseguimos. Pero eso no debería quitarle mérito a la mentalidad y el esfuerzo que pusieron los jugadores. Su enfoque y proceso. No se les puede pedir más a los chicos. Creo que lo han dado todo a lo largo de la temporada”.

Boston Celtics, que se quedó en un 29% de acierto en triples (12-41), tenía también el lastre de los problemas físicos de Kristaps Porzingis (4 puntos en 11 minutos) y no encontró respuestas en sus jugadores exteriores, con Derrick White y Jrue Holiday quedándose en 8 y 4 tantos. En efecto, New York Knicks aceleró en el segundo cuarto, con un parcial de 38-17, y llegó al descanso con una ventaja ya decisiva de 64-37 que su rival no pudo amenazar en ningún momento.

Con información de AFP.