A qué hora de EE.UU. juegan New York Knicks vs. San Antonio Spurs, hoy: transmisión en vivo de las Finales de la NBA

El quinto partido de las Finales de la NBA, que se desarrolla en Texas este sábado, puede definir al campeón de la temporada. Los New York Knicks mantienen una ventaja de 3-1 sobre los San Antonio Spurs y están a una victoria de conquistar el anillo luego de 53 años.

Resultado minuto a minuto y transmisión en vivo de las Finales de la NBA

Horarios del juego 5 de las Finales entre New York Knicks y San Antonio Spurs

El encuentro se lleva a cabo este sábado 13 de junio en el Frost Bank Center de San Antonio. La franquicia local necesita ganar para prolongar la serie a un sexto juego, mientras que a los neoyorquinos les basta con una victoria más para adjudicarse el trofeo Larry O’Brien.

Los horarios de inicio del encuentro entre los Knicks y los Spurs en los distintos husos de EE.UU. son:

20.30 Hora del Este (ET).

19.30 Hora Central (CT, tiempo local de Texas donde se desarrolla el partido).

18.30 Hora de la Montaña (MT).

17.30 Hora del Pacífico (PT).

Finales de la NBA: cómo ver en vivo el quinto juego de San Antonio Spurs vs. New York Knicks

La transmisión en inglés está a cargo de ABC, señal que posee la exclusividad de los derechos de las Finales de la NBA en territorio estadounidense. Además, los fanáticos también pueden seguir las acciones en Texas a través de la aplicación ESPN App, donde están disponibles las transmisiones en directo.

Spurs y Knicks se miden este sábado en el quinto juego de la serie de las Finales de la NBA Ross D. Franklin - AP

Además, la cobertura también se puede seguir a través de:

ESPN Unlimited , que ofrece a los suscriptores opciones de visualización adicionales dentro de la aplicación, con cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas.

, que ofrece a los suscriptores opciones de visualización adicionales dentro de la aplicación, con cámaras especiales, seguimiento de tiros y transmisiones de audio localizadas. ESPN Deportes, que tiene la cobertura oficial en español para EE.UU.

Los New York Knicks pueden ganar las Finales de la NBA en este juego

Los New York Knicks llegan al quinto juego con ventaja gracias a su desempeño en los partidos anteriores de las Finales. En el primer partido se impusieron por 105-95, mientras que en el segundo ganaron 105-104 y San Antonio respondió en el tercer encuentro con una victoria por 115-111.

Trump asistió a la tercera de las Finales de la NBA y fue abucheado por el Madison Square Garden

La ventaja actual de los Knicks se consolidó con el triunfo por 107-106 en el cuarto juego, disputado en el Madison Square Garden. En ese partido, los de Nueva York protagonizaron la remontada más grande en la historia de las Finales, tras estar 29 puntos abajo.

El calendario de juegos si la serie entre los Knicks y los Spurs continúa

La NBA ya tiene definidos los escenarios y horarios para los próximos días en caso de que los Knicks caigan derrotados y no se queden con el título. Si los Spurs ganan el quinto partido, el sexto juego se disputará el martes 16 de junio en Nueva York, a las 20.30 hs (ET).

Si la serie queda empatada con un marcador de 3 a 3, el séptimo y decisivo encuentro se jugará el viernes 19 de junio en San Antonio a la misma hora. Las entradas para ese posible partido comienzan en US$4166 en los sitios de venta.