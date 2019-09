Fuente: AFP

8 de septiembre de 2019

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció este domingo que el árbitro español Antonio Conde, el venezolano Daniel García Nieves y el argentino Leandro Lezcano no volverán a arbitrar en el Mundial de China después de que se negasen a revisar la polémica jugada en los últimos segundos del Francia-Lituania que contribuyó a la eliminación del combinado lituano.

"Después de una revisión en video del partido del Mundial FIBA entre Francia y Lituania que se jugó el sábado 7 de septiembre, FIBA determinó que durante el último intento de tiro libre del jugador lituano Jonas Valanciunas, con 30.8 segundos restantes en el último cuarto, el jugador francés tocó el aro mientras la pelota estaba en contacto con él", confirmó el organismo internacional.

Así, reconoce que la decisión correcta "habría sido penalizar la interferencia de canasta y dar un punto a Lituania", por lo que considera que se produjo un error grave de los colegiados. "Los árbitros de este encuentro no oficiarán más partidos del Mundial", confirmó.

A 30.8 segundos para el final del duelo y con 76-74 a favor de Francia, el pivote de Memphis Grizzlies Jonas Valanciunas recibió falta personal y dispuso de dos tiros libres. Tras anotar el primero para poner el 76-75, lanzó el segundo y, cuando el balón todavía estaba en contacto con el aro, el galo Rudy Gobert interfirió en la jugada al tocar el aro. La acción ilegal debería haber supuesto punto para Lituania, pero el trío colegial se negó a revisar la jugada. Después de eso, Nando de Colo anotó para poner el definitivo 78-75 que supuso la eliminación de los de Dainius Adomaitis.

La explosión del DT de Lituania

"¡Esto es una puta broma!", gritó Dainius Adomaitis, el entrenador de Lituania, en la conferencia de prensa después de la derrota contra Francia, al tiempo que golpeaba la mesa.

Y luego argumentó su enojo contra los referís: "Contra Australia nos hicieron jugar como si fuera un partido de rugby. Y en el siguiente partido no se podía tener contacto. Esto no es básquet. ¿Para qué tienen la tecnología, el sistema de VAR? Tienen que ser honestos: parar el partido y ver el monitor. Estos chicos (lo dijo mientras señalaba a Jonas Valanciunas sentado a su lado), se pasan el verano entero lejos de sus familias. ¡Dos meses! Y reciben cero dólares o cero euros. El mayor de los respetos para ellos. Pero hay otros que no respetan este deporte: ¡es una puta broma!".