Carter recibe saludos hasta de los rivales en el que termina siendo, sin que él lo sepa, el último partido de su carrera de 22 años en la NBA; su último tiro acertado fue un triple, que no alcanzó para evitar una derrota a manos de New York Knicks. Fuente: Reuters - Crédito: Jason Getz

Andrés Fernández Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 20:40

En el State Farm Arena, el hogar de Atlanta Hawks, todavía resuenan los gritos y los aplausos que generó el último lanzamiento que ingresó a uno de sus aros el 11 de marzo, un día antes de la suspensión de la NBA por el coronavirus. Quizá parezca exagerado haber celebrado de esa manera un triple que dejó como resultado una derrota por 136 a 131 contra New York Knicks, pero ese festejo tenía razones: respeto y reverencia a alguien que había causado un gran impacto en la NBA. No se trataba del final más feliz, del adiós que él habría preferido, pero fue un homenaje improvisado a Vince Carter, que a los 43 años y tras 22 temporadas en la mejor liga del mundo, anunció su retiro del básquetbol profesional .

Por el desenlace del torneo reprogramado para julio a octubre en Disney World con menos equipos, Atlanta Hawks no volverá al certamen, y entonces tampoco Carter, que ya tenía previsto su retiro para este año . El alero que deja el recuerdo de sus increíbles volcadas nunca imaginó que aquel partido con New York sería el de cierre de su carrera. Aquel día ingresó en los últimos segundos del tiempo suplementario y recibió la ovación de la gente y los saludos y la admiración de compañeros y de rivales . Actitudes que se dan solamente con aquellos jugadores que marcaron una época y dejaron una huella.

Nunca fue campeón, pero quedó marcado en el público y fue un producto genuino de la NBA . Carter arribó a la liga de Estados Unidos y se convirtió en un jugador espectacular, con los atributos justos como para formar parte del showtime que quieren la liga y los espectadores. En el año 1998, en su primera experiencia, se destacó en Toronto Raptors, una de las entonces dos franquicias de Canadá, un país de menor poderío en su básquetbol local.

El último tiro de Vince Carter 02:43

Video

Durante su estadía en el norte el número 15 causó una revolución. Nadie sospechaba que ese jugador cambiaría el rumbo de la franquicia. Allí entusiasmó a toda una ciudad por su forma de jugar, por ser determinante, por el impacto que causaron sus acrobáticos saltos para volcar la pelota y por tratarse de un gran anotador . Así atrajo al público canadiense al básquetbol y ayudó a la NBA en su proceso de globalización, que incluía incorporar sólidamente una franquicia no estadounidense. Tal fue el aporte de Carter en aquel crucial comienzo de la liga fronteras afuera que Toronto se consolidó mucho y hoy, 24 años después y con su lema We The North ("Nosotros, el Norte"), tiene una de las hinchadas más pasionales y ganó el campeonato en 2019. En cambio, Vancouver Grizzlies, la otra organización canadiense, duró apenas cinco años y abandonó la liga (la franquicia Grizzlies está hoy en Memphis, Estados Unidos).

El recordado torneo de volcadas del que Carter se coronó campeón en el Juego de las Estrellas de 2000, con una acción en la que quedó colgado del aro con el pliegue de un brazo, fue el pico más alto de su carrera, en la que lo acompañó el apodo "Air Canada", entre otros ("Vinsania", "Hombre Volador"). Ese mismo año Vince formó parte del seleccionado de Estados Unidos que se quedó con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Sydney.

El torneo de volcadas del que se consagró campeón en el All Star Game de 2000 03:14

Video

El amor entre los canadienses y su ídolo tuvo un quiebre en 2004. Cansado de que los dirigentes de la franquicia no armaran un equipo como para conquistar un título, el alero decidió marcharse a New Jersey Nets en busca de un anillo, y a los fanáticos de Toronto no les gustó esa actitud. De hecho, Carter sufrió la hostilidad de los hinchas durante 14 años cada vez visitaba que Toronto . Pero en 2019, cuando el número 15 lo hizo como hombre de Atlanta Hawks, llegó en forma de aclamación el agradecimiento de los simpatizantes por la trascendencia que Carter les había dado al equipo, a la ciudad y, en algún punto, al país. En cierto modo, Toronto Raptors se coronó campeón de la NBA el año pasado gracias a aquella gran transformación que Vince había generado en los comienzos .

Con el paso de los años, Carter tuvo que reinventarse. Su juventud pasó y el alero dejó de ser el espectacular jugador de los saltos, las volcadas y el show, para convertirse en un basquetbolista más pensante. También aportó su experiencia a los jóvenes con los que compartió equipo en los últimos tiempos. Además de por Toronto y New Jersy, tuvo pasos por Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y este de Atlanta, en el que experimentó este extraño adiós. El impacto que generó en sus 22 temporadas ininterrumpidas de NBA está registrado en el documental de Netflix The Carter effect (El efecto Carter), en el que se puede apreciar que su influencia en Canadá fue no sólo basquetbolística: volvió famosos a cantantes y actores y provocó que un indio se volviera fanático al punto de nunca perderse un partido.

Vince Carter se convirtió en un producto genuino de la NBA Fuente: Archivo

Vince Carter fue un ícono de la NBA y el legado de su camiseta número 15 no tendrá fecha de vencimiento.

El reconocimiento por parte de algunas franquicias en las que Vince Carter Jugó