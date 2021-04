Sorpresa en la NBA: LaMarcus Aldridge anunció su retiro por padecer problemas cardíacos

Resulta todo un impacto. La noticia generó revuelo. Nada hacía creer que podía suceder. Hace apenas tres semanas había firmado un contrato con Brooklyn Nets y su desembarco confirmaba que se creaba un súper equipo en la NBA. Pensarlo junto a Kyrie Irving, Kevin Durant, Blake Griffin y James Harden, implicaba imaginar una constelación de estrellas. Se trataba de tener un equipo All Star compitiendo. Sin embargo, LaMarcus Aldridge, de 35 años, posteó en Twitter una carta en la que confirmó que se retira del básquetbol por una afección coronaria.

El jugador explica en esa carta que durante el partido contra Los Angeles Lakers experimentó “latidos irregulares” que lo pusieron en alerta y que eso lo llevó a tener que trasladarse a un hospital durante esa noche. Relató que tras la mala experiencia prefirió no seguir arriesgando su salud y por eso es que entiende que es tiempo de dejar la actividad.

“Mi último partido, lo jugué mientras trataba con un latido irregular del corazón. Más tarde ese ritmo empeoró aún más, lo que me preocupó aún más. Le dije al equipo lo que estaba pasando y fueron estupendos llevándome al hospital y llevándome al control. Aunque ahora estoy mejor, lo que sentí con mi corazón esa noche fue una de las cosas más crueles que he experimentado”, explicó en ese comunicado.

Y agregó: “Por ello, he tomado la difícil decisión de retirarme. Durante 15 años he puesto el básquet por delante y ahora debo poner por delante mi salud y mi familia. Estoy agradecido por todo lo que me ha dado este juego: los grandes recuerdos, incluidos los altos y bajos y las amistades que he hecho y las guardaré para siempre. Le agradezco a Portland por elegir en el Draft a un niño flaquito de Texas, por darme la oportunidad. La ciudad de Portland me ha dado años inolvidables y siempre estará en mi corazón. Quiero agradecer también a los Spurs por recibirme en su familia y darme 5 divertidos años. Y por último, quiero agradecerle a Brooklyn. Me querían por mí mismo. En un juego que está cambiando mucho, me pidieron que llegara y haga lo que yo hago, lo que fue bueno para escuchar. Lamento que no durara mucho, pero definitivamente me divertí siendo parte de ese grupo”, escribió Aldridge.

LaMarcus Aldridge (21), la estrella que desarma el "super team" de Brooklyn por su retiro; el póker quedará confromado por Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden y Blake Griffin

Y finalizó: “Nunca se sabe cuándo algo puede llegar a su fin, así que tienen que asegurarse de disfrutar todos los días. Realmente puedo decir que yo hice eso”.

LaMarcus Aldridge dejó grabado su nombre como uno de los jugadores internos con más poder de anotación y que en Portland Trail Blazers, durante 9 temporadas, se convirtió en un All Star (7 veces fue seleccionado para el Juego de las Estrellas y 5 veces seleccionado en el mejor equipo anual de la NBA). En San Antonio Spurs, disputó cinco temporadas y media, y en los Nets, donde pretendía conseguir su primer anillo de la NBA, apenas llegó a disputar 5 juegos.

