Michael Jordan Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2020 • 14:37

El fenómeno Michael Jordan sigue dando que hablar en el mundo, luego del lanzamiento de la serie The Last Dance, donde se retrata su vida. A más de quince años de su retiro, MJ ha logrado formar parte de la conversación en los milenials y centenials, que (re)descubrieron al máximo genio del básquet.

Por eso, no sorprende que, en tiempos de redes sociales, toda noticia sobre Su Majestad sea de interés. Su vida deportiva, así como su compromiso social o la relación con su mujer, forma parte del atractivo de su nueva audiencia.

La actriz Amy Hunter, a quien Michael Jordan escribió la carta. Estaba profundamente enamorado de ella. Crédito: Instagram @mfalme_hatari_maarifa_historia

El último domingo, por caso, se subastó en el sitio Iconic Auctions una carta romántica que el mejor basquetbolista de la historia escribió de puño y letra para la actriz y modelo Amy Hunter . Se trata de un texto de más de 20 páginas , que fue comprado por el monto de U$S 25.703 por un fan. La carta fue enviada por correo postal desde Charlotte el 11 de julio de 1989. Sin embargo, casa de subastas indicó que Jordan probablemente había escrito la carta meses antes. Expertos en caligrafía, por su parte, confirmaron la autenticidad de la firma.

"Amy, a veces soy la persona más egoísta en esta tierra porque durante todo un año todo lo que pensé fue en Michael. Admito que cometí un error, pero me resultó difícil cambiarlo. Digamos que cambió el error. No creerías los problemas que encontraríamos. Es impensable. No tendríamos una relación agradable o privada. Nuestro negocio recibe opiniones de todo el mundo. Esta es una presión con la que no puedo vivir", escribe el 23 de Chicago Bulls .

Luego, agrega: "Pero, en cambio, soy el Michael Jordan que se sube al pedestal y se considera el modelo perfecto. Mucha gente, no solo niños, sino familias enteras. ¿Te imaginás las responsabilidades con las que tengo que lidiar? Sin mencionar a un bebé de una mujer a la que he amado durante tres años y medio".

Una historia de amor frustrada

El portal de Iconic Auctions refiere que la carta fue escrita por Jordan mientras se disputaban las semifinales de Conferencia Este de la NBA, entre los Bulls y Detroit Pistons. "Aproximadamente un año antes, Jordan tuvo que romper la relación amorosa con Amy Hunter al descubrir que su novia, Juanita Vanoy, estaba embarazada de su hijo . Al enterarse del embarazo de Vanoy, Jordan terminó abruptamente su aventura con Hunter. Mientras que Jordan finalmente decidió hacer lo mejor para su imagen y se casó con la madre de su hijo".

En la web de la casa de subastas también dice que: "La angustia por la situación aparentemente se volvió demasiado para MJ, lo que lo obligó a redactar esta increíble carta. Escrita en papel membretado del hotel Guest Quarters Suites (donde los Bulls se hospedaron durante su serie contra los Pistons), esta carta muestra una visión increíble de la mentalidad de Jordan en ese momento. Jordan no solo expresa sus sentimientos desgarrados con respecto a su situación romántica con la Sra. Hunter, sino que también da una idea poco común de las presiones que sintió al convertirse en una de las mayores estrellas deportivas del mundo".

Según el sitio Republic World , la misiva fue inicialmente vendida por Amy Hunter a un coleccionista privado. Luego, en 2014, se vendió nuevamente por 2.560 dólares. Hunter es una actriz, modelo y presentadora estadounidense; hoy tiene 54 años. Participó en las series televisivas E.R., The Cosby Show y Pacific Hunter.