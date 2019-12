The Last Dance, el documental de Chicago Bulls de Michael Jordan se estrenará en junio de 2020

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2019 • 09:05

En la víspera de Navidad, ESPN generó gran expectativa con un anuncio muy especial, ya que en Twitter reveló que en junio de 2020 estrenará el documental sobre los Chicago Bulls y Michael Jordan: "The Last Dance". El video publicado en redes sociales muestra un avance de una serie de entrevistas, incluyendo al propio Jordan, sobre la época dorada que marcaron los Bulls en los 90.

Se supo que constará de 10 capítulos e incluye entrevistas con exjugadores de los Bulls, además de testimonios de personalidades como Barack Obama, Magic Johnson, Kobe Bryant, Justin Timberlake, Scottie Pippen, Phil Jackson y Steve Kerr.

El documental, con más de 500 horas de video y que profundizará en la temporada 1997-1998 (la última de Michael Jordan con Chicago Bulls), fue dirigido por Jason Hehir, que ha trabajado en proyectos como 30 for 30, The 85 Bears y un documental para HBO alrededor de la vida del luchador André "The Giant".