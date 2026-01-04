Una pesadilla llamada Draymond Green: dos faltas técnicas en 30 segundos, 172 en su carrera y un millón de dólares en multas

Una temporada brutal para Draymond Green, pero no por su talento, que es indiscutible, sino por un carácter cada vez más incontrolable y que ya configura un problema para Golden State Warriors. El ala pivote campeón de la NBA ya se ganó la fama de “chico malo”, pero su conducta está lejos de ser una señal positiva para la franquicia, porque lleva más de 22 expulsiones en su carrera y fue expulsado por segunda vez en 14 días en tan sólo siete encuentros. Su último escándalo fue ante Utah Jazz: estuvo en la cancha 12 minutos antes de recibir dos faltas técnicas en 30 segundos.

La irascible actitud de Green representa un verdadero dolor de cabeza para su entrenador Steve Kerr, que tiene que lidiar con los arranques de Green. Ante los Jazz recibió su primera falta técnica por reclamar tres segundos en la zona de Kyle Filipowski y la segunda, por seguir protestando de manera airada.

Draymond got two techs and was ejected in this sequence 😳 pic.twitter.com/J4PeJXNNIP — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 4, 2026

Hay un antecedente cercano: hace menos de 10 días, el 21 de diciembre, ante Phoenix Suns, Green ya había sido expulsado por un empujón a Collin Gillespie y una queja posterior a los árbitros. También el mes pasado, el ala pivote decidió irse voluntariamente al vestuario después de un enfrentamiento con Steve Kerr durante un partido frente a los Magic.

Los arrebatos del jugador nacido en Michigan no están afectando por el momento al equipo en materia de resultado, porque en los tres encuentros terminaron ganando. Pero desde la organización necesitan encontrar la fórmula para que Green, de 34 años, logre calmarse dentro de la cancha: “No es la fórmula. Necesitamos al ’23′ ahí fuera. Cuando te quedas con un hombre menos, tienes que controlarlo todo, y es realmente difícil disimular lo que él hace en ambos lados de la cancha. El coeficiente intelectual en ambos lados de la cancha, obviamente la defensa, pero para que todos tengan el balón… Dray empezó genial esta noche. Así que es muy difícil hacer lo que él hace, pero es un esfuerzo colectivo cuando no está en el campo”, dijo Jimmy Butler.

Mientras que Kerr agregó: “Necesitamos a Draymond y lo quiero en la cancha. Creo que ya está cerca de las nueve técnicas y aún no hemos llegado a la mitad de la temporada, así que queda mucho camino por recorrer y lo necesitamos".

Draymond Green got rage baited by a New Orleans Pelicans fan 💀💀💀pic.twitter.com/BoVVs7UvGc — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) November 17, 2025

Green suma nueve faltas técnicas esta temporada, sólo por detrás de Dillon Brooks (12) e igualado con Luka Doncic. Al llegar a las 16 se cumple un partido de sanción. Para comprender mejor lo que es el temperamento de Green: acumula 172 técnicas a lo largo de su carrera, sólo ocho jugadores recibieron más en la historia y fue expulsado en 22 ocasiones y descalificado en otras tantas.

La franquicia está muy preocupada por las actitudes de Green, ya que no es la primera vez que está tan irascible dentro de la cancha. Incluso, en 2023 estuvo apartado del plantel para comenzar un tratamiento terapéutico para tratar de controlar sus emociones, pero deberán tomar cartas nuevamente en el asunto porque el ala pivote ya acumula más 200 sanciones lo que representa que haya alcanzado el millón de dólares en multas.

Las reacciones de Green no sólo son con los árbitros, sino que también lo hizo con los rivales, porque tuvo cruces con Jusuf Nurkic al que le dio un cachetazo, con Rudy Gobert que lo agarró del cuello, con Steven Adams, que le dio un golpe en los genitales, con Domantas Sabonis, al que le pisó el pecho cuando estaba en el suelo, con Kyrie Irving, James Harden, Anthony Davis, Patrick Beverley, Nikola Jokic, Bradley Beal, LeBron James...

EXPULSO



Draymond Green caiu num bait do Collin Gillespie, tomou uma falta técnica, começou a discutir com a arbitragem e aí veio a segunda falta técnica e ele foi EXPULSOpic.twitter.com/2PjbwT9QLf — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) December 21, 2025

Pero también perdió el control con aficionados, porque tuvo problemas con un fanático de los Nets y en noviembre último se enfrentó con un fanático de New Orleans Pelicans que le gritaba “Angel Reese” porque Green no había tomado ningún tiro y porque los porcentajes del ala pivote de los Warriors desde larga distancia son muy bajos. La discusión subió de tono y tuvieron que intervenir los árbitros y la seguridad para evitar que escalara más. Después del partido el jugador dijo: “Él simplemente seguía llamándome mujer. Al principio fue un buen chiste, pero no puedes seguir llamándome mujer. Tengo cuatro hijos y uno en camino. No puedes seguir llamándome mujer”, dijo muy fastidioso ante los micrófonos de la prensa.

Draymond Green necesita urgente encontrar su eje, porque pasó de ser una pieza determinante para la dinastía de los Warriors a transformarse en una pesadilla para su equipo.