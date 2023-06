Victor Wembanyama revoluciona Nueva York: el “extraterrestre” francés que se adueña del Draft de la NBA y promete cambiar el básquetbol

escuchar

Se trata de un “extraterrestre”. Por lo tanto, no resulta extraño que Nueva York se haya revolucionado. Que el Draft de la NBA esté rendido a sus pies tampoco implica una novedad. Entonces, que el aeropuerto de Newark haya tenido varias decenas de fanáticos esperándolo para pedirle un autógrafo y sacarse una foto no sorprende a nadie. Ni su condición de “unicornio” llama la atención, porque este jugador de 2,24 metros camina por entre la gente sin problemas y ya tiene en su agenda que su próximo destino será Texas. Victor Wembanyama, el chico francés de 19 años, que será número 1 de la lotería de la NBA que se celebrará este jueves y que tendrá a San Antonio Spurs como nuevo hogar, es un fenómeno tan especial, que genera una expectativa tan grande entre los aficionados como la que despertó hace 20 años el desembarco de LeBron James en Cleveland Cavaliers.

“ No sé cómo sabían en qué vuelo venía, pero es divertido, diferente, saber que tienes tanto impacto en la gente ”, dijo el prodigio francés. Wembanyama es conocido en los Estados Unidos desde hace años por los ojeadores de la Liga. Se trata de un jugador tan mediático que hasta algunos fanáticos de la NBA comenzaron a ver partido de la Liga de Francia para seguir al Metropolitans 92, que llegó a la final pero perdió 3-0 ante Mónaco. Había tanta ansiedad por verlo que la app de la NBA retransmitió sus partidos.

El cisma que provoca Wembanyama trae un efecto inmediato: ya es una estrella de la NBA sin haber jugado aún un partido. Según los expertos, el francés es un jugador llamado a cambiar el básquetbol de la NBA, si consigue desarrollar todo su potencial. Incluso, se atreven a predecir que más allá del impresionante valor deportivo, añadirá sólo con su selección unos 500 millones de dólares al valor de la franquicia que lo seleccione, en este caso los Spurs .

Este aterrizaje en la NBA será una revolución absoluta para la vida del francés. No sólo por el impacto mediático de su selección, sino que económicamente será un vuelco increíble, ya que Wembanyama recibió unos 400.000 euros el último año (entre un salario anual de 200.000 y derechos de imagen). La elección de los Spurs le asegurará para el primer año, según la escala de salarios que establece la NBA para los 30 rookies seleccionados en primera ronda, unos 11,9 millones de dólares. Y para entenderlo en otra dimensión: en sus cuatro primeros años, los rookie, podría ganar 54,3 millones de dólares: 11,9, 12,5, 13,1 y 16,6. Vale aclarar que los dos primeros años son garantizados, el tercero y el cuarto los tiene que garantizar la franquicia. Sin embargo, si todo resulta bien, después del tercer año, ya puede firmar su primera gran extensión máxima. Y si se tiene en cuenta que Anthony Edwards, de Minnesota Timberwolves, está a un paso de firmar una extensión por 5 años a cambio de 240 millones de dólares, no sería descabellado pensar que Wembanyama pueda estar por encima de los US$ 260 millones.

Un fenómeno estudiado

Victor Wembanyama se convirtió en el prodigio francés que maravilló a los ojeadores de la NBA jugando para Metropolitans 92, en Estados Unidos, ante Ignite de la G League. En su primer partido se despachó con 37 puntos (4 de 9 en tiros de 2 y 7 de 11 triples), 4 rebotes, 1 robo y 5 tapones en 37 minutos, en el segundo anotó 36 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 4 tapones.

Este chico no es un proyecto a las apuradas, sino que sus padres, Elodie de Fautereau y Felix Wembanyama, estuvieron todo el tiempo detrás para no acelerar los procesos. Ya a los 10 años, clubes como Barcelona y ASVEL de Francia quisieron ficharlo por sus condiciones físicas, pero sus padres prefirieron que siga en el Nanterre 92. En junio de 2021, Wembanyama se unió al ASVEL con un contrato de tres años para subir a la máxima división del básquet francés y fue dos veces elegido como el mejor jugador joven de la liga. En Metropolitans 92, de Francia, un equipo más pequeño, en el que tuvo menos presión por los resultados y pudo seguir creciendo impactó a todos. Allí lo dirigió Vincent Collet, el coach de la selección francesa, que pulió su desarrollo.

Victor Wembanyama hizo el primer lanzamiento del juego New York Yankees y Seattle Mariners

Su paso por la selección juvenil también fue determinante. Fue una de las figuras de su equipo en el Eurobasket Sub-16 en 2019, cuando Francia ganó la medalla de plata y repitió en el Mundial juvenil de Letonia de 2021, pero cayó en la final ante Estados Unidos.

Nada de presión para Victor, sus padres no quieren tratos especiales para él. Desde pequeño se comportaron así con él, al igual que sus entrenadores. Una familia del deporte de alto rendimiento sabe bien cómo son las cosas. Porque su madre, de 1,90 metro de altura, fue saltadora de altura y jugó a básquetbol en Nacional 1. El padre (más de 2 metros) nacido en la República Democrática del Congo, fue un especialista en la disciplina de triple salto y salto en largo. Su hermana Eve, alero de 1,80 metro, trabaja en el centro de formación de Asvel, mientras que su hermano pequeño Oscar, de 1,80 metro y 12 años, sueña con triunfar en el handball.

Lo protegen a cada paso, pretenden alejarlo de los halagos, incluso en las horas previas al Draft de la NBA de 2023. Incluso, hacen un trabajo diario de sacarlo de las redes sociales en las que publican notas en las que aseguran que el impacto de Wembanyama será increíble.

En la NBA comparan a Wembanyama con Kristaps Porzingis, Ralph Sampson o Tim Duncan. LeBron James fue muy claro en su mensaje: “ Todo el mundo ha etiqueado a Victor Wembanyama como un unicornio, pero es un extraterrestre. Nunca he visto, nadie ha visto a nadie tan alto como él, que juegue tan fluido y elegante ”.

Victor Wembanyama lanza el balón en la final de la liga de Francia ante el Mónaco en el Estadio Roland Garros

Adam Silver, comisionado de la NBA, reconoció: “ Wembanyama tiene todos los atributos para protagonizar un verdadero cambio de juego... ”. Su impacto es tan grande que Stephen Curry comparó a Wembanyama con un jugador creado para jugar al NBA 2K. Y Giannis Antetokounmpo dijo: “Es un jugador increíble. Creo que en 2045, todos se verán como Víctor . La forma en que puede tirar, la forma en que puede moverse, es extremadamente rápido para su tamaño, puede bloquear tiros, es increíble. Tiene la oportunidad de ser uno de los mejores en este juego. Nunca habíamos visto algo así antes. Tenemos que prepararnos para este chico, va a ser realmente bueno”.

Para dimensionar qué implica un talento como el de este chico francés, unos 200 buscadores de talentos y ejecutivos de la NBA hicieron acto de presencia en el partido que se disputó en Las Vegas. Es una pieza única que se mueve por la cancha como si fuese Kevin Durant, Luka Doncic o LeBron James.

“Siempre he tratado de hacer algo diferente. Ni siquiera estoy hablando de deportes, o lo que sea. En cualquier campo, siempre trato de ser original, algo único, algo que nunca se haya hecho antes. Y así es cómo realmente me han salido las cosas en mi vida. No sé de dónde viene. Creo que nací con eso. Siempre he intentado ser original ”, dijo Wembanyama, el chico que promete revolucionar la NBA y que tiene a San Antonio montado a una ilusión que no experimentaba desde el desembarco de Tim Duncan.

