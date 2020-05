Violencia policial: conmoción en la NBA por la muerte del "gemelo" de un ex jugador Crédito: captura video Marca TV

Resulta impactante. La advertencia y el pedido desesperado del detenido porque no podía respirar es inquietante. La brutalidad de un policía en los Estados Unidos contra un hombre afroamericano despertó la indignación de muchas de las estrellas de la NBA y hasta LeBron James se expresó en sus redes sociales. El hombre se llamaba George Floyd , de 46 años y era un gran amigo de Stephen Jackson , ex jugador que jugó en Indian Pacers y en Golden State Warriors, que en Instagram realizó varios posteos despidiendo a su "hermano" y "gemelo" y pidiendo justicia por Floyd.

Las imágenes son de alto impracto y se puede ver y escuchar a Floyd rogando por que le quiten la rodilla de su cuello porque no podía respirar. Incluso, en el mismo video se puede entender que un testigo le dice a la policía que por favor controlen su pulso porque verdaderamente se estaba ahogando. Pasados unos minutos, el detenido fue subido a una camilla y trasladado en ambulancia a un hospital, donde finalmente murió.

Jackson y Floyd nacieron en Texas y crecieron en Cuney Homes, unas viviendas sociales de Houston. "Cualquiera de allí sabe que eras mi hermano. No muchos salieron, pero mi gemelo estaba feliz por haberlo hecho. Voy a seguir haciéndote sentir orgulloso. Me enoja tanto que después de todas las cosas por las que pasaste cuando llegaste a tu mejor versión te saquen así... Descansa Easy Twin", publicó Stephen Jackson en Instagram. El alcalde de Minneapolis ya ha dicho que los cuatro policías implicados han sido despedidos.

El impacto despertó la reacción de muchas personalidades y de la NBA especialmente. Y Lebron James se expresó en Instagram, con una publicación de una foto en la que se ve a Floyd sometido por el policía y a Colin Kaepernick, exjugador de la NFL, que solía escuchar el himno de Estados Unidos con la rodilla en el suelo en señal de protesta: "¿Entienden ahora? ¿O todavía les parece confuso?", escribió The King.

No es la primera vez que se produce una reacción del mundo de la NBA frente a la violencia de la policía con hombres afroamericanos , ya que en 2014, en Nueva York, murió Eric Garner durante un arresto en el que imploró porque no podía respirar. Tras ese brutal suceso, muchas estrellas de la NBA lucieron durante los calentamientos de los partidos camisetas con la frase "I can't breathe".