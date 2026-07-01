Belinda vivió una noche histórica para ella y para México: entregó el premio a mejor jugador y conoció a su artista favorito

El Mundial entró con todo en su fase definitoria y los partidos acaparan la atención del mundo entero. En el encuentro de este martes entre México y Ecuador de los 16avos de final, se vivió una noche de muchas emociones en el Estadio Azteca, que fue el escenario de una victoria aplastante del local. Una de las figuras destacadas de la jornada estuvo fuera de la cancha, ya que Belinda dijo presente en el partido y se robó todos los flashes.

La cantante mexicana fue la encargada de dar el premio al mejor jugador del partido y tuvo la dicha de encontrarse a su artista favorito en las tribunas del estadio en Ciudad de México, por lo que completó una noche soñada. No obstante, Belinda coincidió en la cancha con Christian Nodal, quien estuvo presente en un palco junto a su esposa, Ángela Aguilar, a 4 años de su conflictiva separación.

Belinda vivió a full la experiencia en el estadio Azteca

México le ganó 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez y avanzó a octavos de final. El equipo norteamericano fue superior al equipo dirigido por Sebastián Beccacece y ahora espera por el ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo, que juegan este miércoles.

Al ser un partido muy relevante para la historia del fútbol mexicano, Belinda no se lo quiso perder. Fue bien temprano al estadio y mostró todos los detalles en sus historias de Instagram, donde cosecha más de 18 millones de seguidores. “Viva México”, escribió al ver salir los equipos a la cancha.

La cantante mexicana posó junto a Miguel Bosé

Al final del partido, sucedió algo que dejó atónita a la cantante mexicana: se cruzó con su ídolo. “¿¿Y si, sí?? Hoy se me cumplieron dos deseos: que ganara México y conocer a uno de mis artistas favoritos en la vida, Miguel Bosé. Y lo más hermoso es que nada en esta vida es casualidad”, puso Belinda junto a una foto con el cantante español. Con el estadio de fondo, ambos sonrieron y se miraron a los ojos en la fotografía, dando a entender la buena onda que los unió desde un primer instante.

Luego de ese cruce entre artistas, Belinda bajó al césped para entregar el premio al mejor jugador del partido que entrega la FIFA, que lo obtuvo el mexicano Julián Andrés Quiñones. Allí la cantante felicitó al delantero por su golazo en el primer tiempo y posaron felices para los fotógrafos luego del triunfo azteca.

Belinda entregó el premio a mejor jugador del partido

Más allá de ser una noche soñada, hubo también un aliciente para Belinda, ya que en el Estadio Azteca estuvo presente también Christian Nodal y su mujer Ángela Aguilar. Belinda y Nodal protagonizaron una de las separaciones más controversiales y mediáticas de los últimos tiempos cuando a principios de 2022, pocos meses después de que el cantante le entregó un anillo de compromiso, la pareja anunció su ruptura en las redes sociales.

Nodal, ex de Belinda, también asistió al partido (Foto: Instagram)

La pareja, que había iniciado en el reality La Voz México, terminó en medio de acusaciones de violencia por parte del artista, que fue pareja y tuvo una hija con la cantante argentina Cazzu. “Me has destruido la vida entera”, dijo en su momento Belinda tras el cierre del vínculo.