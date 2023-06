“¡Bobo, bobo!”: la insólita reacción de hinchas chinos al cruzarse con el periodista Gastón Edul

escuchar

De algún modo, el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, entró en la historia por haber sido el cronista que entrevistó a Lionel Messi cuando el capitán de la selección argentina estalló contra el futbolista de Países Bajos, Wout Weghorst, una vez finalizado el dramático partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022 entre el combinado nacional y La Naranja. Prueba de ello fue la reacción de los fanáticos chinos que, al toparse con Edul, explotaron de alegría, al punto tal de que le pidieron autógrafos y lo vitorearon al ritmo de “¡bobo, bobo!”, en alusión al entredicho mundialista.

El momento fue capturado por las cámaras de la señal deportiva, que reprodujeron el fragmento a través de sus redes sociales. “Con ustedes, EL BOBO @gastonedul en China”, escribieron, junto a emojis de risas. En la filmación, que toma en primer plano a Edul, se advierte su sonrisa y pudor a la vez. “Dale, bo...”, le pide al camarógrafo, quien luego, toma a una fanática china que, con una réplica de la Copa del Mundo en las manos, recita como un mantra: “¡Qué mirás, bobo! Andá pa’llá”. Por supuesto, la expresión de la aficionada provocó la risa de los presentes, incluido el propio Gastón, quien mientras tanto, firmaba un ejemplar de la camiseta suplente argentina.

Tan identificado quedó Edul con la célebre entrevista, que la plataforma de streaming Netflix lo convocó para protagonizar un ingenioso comercial, donde se lo ve en diferentes momentos de la vida cotidiana reflexionar sobre la indeleble frase de Messi. Incluso, la empresa estadounidense creó un “Bobot” de WhatsApp para preguntarle “qué mirás”.

Edul volvió a verse las caras con un holandés en la “alfombra verde” de los Premios The Best, el exdefensor Virgil Van Dijk, quien se negó a darle una entrevista. Con humor, frente a las cámaras, el periodista lanzó: “Bueno, me dijo que no. No importa, Argentina le ganó en cuartos de final”.

Este lunes, el propio Edul entrevistó a la joven promesa hispano-argentina, Alejandro Garnacho. Convocado por Lionel Scaloni para La Albiceleste, el delantero del Manchester United dejó bien en claro su postura en cuanto a la posibilidad de representar otro seleccionado, y dio detalles de su vida familiar.

“¿Qué mirás, bobo?”: la FIFA divulgó imágenes inéditas del cruce entre Messi y Weghorst

“Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mi y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande. (...) No me hace falta jugar tres partidos, esta gira no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina”, sentenció el joven atacante, de 18 años, en diálogo con Edul. Convencido, agregó: Si el técnico confía en mí, voy a poder seguir viniendo. Yo quiero ser parte del grupo, participar en la Copa América del año que viene, Eliminatorias, luego viene el Mundial… Quiero ser uno más”.

La selección argentina se mida este jueves, desde las 09:00 (hora argentina) ante Australia, en el Estadio de los trabajadores, ubicado en Beijing China, donde el combinado nacional cosecha una gran cantidad de fanáticos que, al comienzo de la semana, se agolparon para saludar ya no a un futbolista, sino a un periodista argentino: Gastón Edul.

LA NACION