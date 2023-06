La respuesta de un excompañero de Lionel Messi que descolocó a Oscar Ruggeri: “Soy más bostero”

escuchar

El futbolista español Ander Herrera está de visita en la Argentina y asistió al programa Equipo F (ESPN), donde reveló su fanatismo por Boca Juniors y dio detalles de su relación con el capitán del conjunto xeneize, Marcos Rojo. Además, una respuesta del mediocampista ibérico descolocó al comentarista deportivo Oscar Ruggeri.

Quien introdujo el tema sobre su amor por el club de la Ribera fue el conductor Sebastián Vignolo. “¿Vas a ir a ver a Boca?”, le preguntó el periodista al volante del Athletic Bilbao. A corazón abierto, el ex Zaragoza contestó afirmativamente, y agregó sobre su asistencia a la cancha de Boca. “Es uno de los sueños que he tenido siempre poder ir a la Bombonera. Mi padre venía mucho aquí a la Argentina, porque trabajó mucho tiempo en fútbol, trabajó en la dirección deportiva del Zaragoza y Celta durante mucho tiempo, y fichó mucho jugador argentino”.

En ese momento, Ruggeri recordó que “un montón” de compatriotas vistieron la camiseta de Zaragoza, tras lo cual, Herrera los nombró: “Cáceres, el ‘Kily’ (González), Gustavo (López), (Juan) Esnaider, Leo Ponzio, los Milito...”. Luego, Vignolo recordó cuando Herrera publicó un tuit donde destacó “los pases” que daba el exjugador Juan Román Riquelme.

La evocación del relator hizo a Herrera explayarse sobre su amor por el conjunto azul y oro. “Soy un poquito loquito, como decís aquí, con Boca. Me gusta mucho mirar, y alguna noche, me quedaba hasta las dos, tres de la mañana para ver a Boca y a Riquelme, y ya cuando estaba más mayor, cuando estaba más grande, y seguía viendo el fútbol como lo veía, un día puse un tuit y se hizo bastante viral”.

Asimismo, contó que le hacía un particular pedido a su padre cuando visitaba el país. “Me acuerdo que siempre le decía por favor, cuando salga Boca, llamame, ‘pero son las dos de la mañana’. ‘Llamá al teléfono de casa que quiero escuchar la salida de Boca’”.

A la vez, contó que colecciona remeras de Boca, y destacó una cualidad del exfutbolista Riquelme. “Me gustaba todo cómo jugaba. Un falso lento: parece que es lento, pero acelera el juego, y eso, me parece una locura”.

#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"YA SABE LEO QUE SOY BOSTERO..."



Ander Herrera le agradeció a Leo Ponzio la invitación al Monumental, pero estará en La Bombonera.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/a5wssI4V2u pic.twitter.com/YJuvOiYrwp — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 6, 2023

Más adelante, quizás, para torcer su opinión, Ruggeri le transmitió a Herrera el mensaje que recibió de una gloria de River Plate, y excompañero del español en Zaragoza. “Ander, me escribe Leo Ponzio...”. “Puf, un referente para mí...”, admitió. Allí, Oscar le indicó: “Estás invitado al Monumental”.

Un poco incómodo, Herrera respondió: “Pero ya sabe Leo que yo soy un poco más bostero. Le agradezco muchísimo la invitación”, aclaró, tras lo cual, destacó las cualidades de Ponzio como líder. “Para mí, es un referente, Leo. Yo creo que he sido lo que he sido en mi carrera por los referentes que tuve; Leo era uno, el ‘Ratón’ Ayala fue otro, entre otros, y estoy muy agradecido, y de hecho, me veré con él, pero con todos los respetos para River y el Monumental, voy a ir a ver a Boca”. Por supuesto, la respuesta de Herrera descolocó a Ruggeri, quien optó por el silencio, y luego, Vignolo tomó la palabra para virar el tema de la conversación

La relación de Ander Herrea con Marcos Rojo

Herrera y Rojo jugaron varios años juntos en Manchester United, período en el cual forjaron una cercana relación. “Llegamos los dos en el mismo mercado. Yo estuve cinco años, luego me fui a París, y él estuvo seis años y medio, hasta que vino a Estudiantes”. Según explicó, todavía mantienen un vínculo estrecho, al punto tal de que, en su visita al país, ya se juntó con el capitán de Boca a cenar.

En otro orden, se permitió analizar el presente futbolístico del zaguero central, quien le contó las particularidades de ser jugador de Boca. “A pesar de la lesión que le ha pillado, la estaba rompiendo. Se lo veía liderar, capitán, y yo creo que en el momento además de más madurez de su carrera; estable, lo estaba disfrutando mucho como aficionado, y justo le pasó lo de la rodilla. Pero hoy justo hemos comido juntos, y me ha dicho lo grande que es Boca, que cualquier cosa tiene una repercusión”.

#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"SIEMPRE FUE UNO DE MIS SUEÑOS VENIR A LA BOMBONERA. MAÑANA VOY A ESTAR"



Ander Herrera visitó la mesa, habló de su identificación con Boca Juniors y su relación con Marcos Rojo.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/a5wssI4V2u pic.twitter.com/OgRjELXk97 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 6, 2023

“Yo le digo: a mí me gustan los jugadores que tenéis, los chicos del centro del campo de las Inferiores me encantan, Fabra; Benedetto, que se ha enfrentado a mí... pero ponerte la camiseta de Boca, pesa, y muchas veces, jugadores que los ves entrenar y la rompen, representar a Boca, no es fácil”, indicó.

En esa línea, comparó al club argentino con Manchester United, y puso el ejemplo de un futbolista que rindió en un equipo menor, pero con los Diablos Rojos, no lo hizo del mismo modo en un principio “El caso de (Harry) Maguire, jugadorazo, jugaba en Leicester, pero luego te ponés, la camiseta del United y no es fácil. Con Boca, creo que es un poco similar”, concluyó.

LA NACION