Boca confirmó la venta de Exequiel Zeballos a Monza de Italia

Una de las principales novelas del mercado de pases del fútbol argentino llegó a su fin en las últimas horas. Boca confirmó que Exequiel Zeballos fue vendido a Monza de Italia y que se quedará con el 40% de una futura venta. El jugador firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que llegó a un acuerdo con el AC Monza por la venta de Exequiel Zeballos. La operación incluye una plusvalía del 40% a favor de Boca para la próxima venta del jugador”, expresó el Xeneize mediante un comunicado.

La operación se concretó en el último día del mercado de pases europeo y luego de meses de rumores. El delantero de 24 años jugó su último partido el 28 de mayo, cuando Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por 1 a 0 ante Universidad Católica en la fecha de cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Su contrato finalizaba en diciembre y luego de no haber acuerdo para una renovación, el club comenzó a escuchar ofertas. Napoli reconoció su interés, pero las conversaciones no avanzaron y en los últimos días incluso apareció la posibilidad de llegar a Parma.

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