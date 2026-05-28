Boca vs. Universidad Católica, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores
En la Bombonera, se juega el objetivo más importante de la temporada
Boca domina la pelota pero no es profundo
Boca presiona bien alto, mientras Universidad Católica busca el pelotazo largo para su número 9, Zampedri. El equipo chileno se para bien en la cancha, no permitiendo que el xeneize progrese con facilidad.
Remate cerca del Chango
Zeballos la tuvo tras un centro de Lautaro Blanco que le quedó el rebote en el área y sacó el remate de zurda que pasó cerca del arco de Vicente Bernedo.
Golpeado por su propio compañero
Jimmy Martínez recibió un golpe en su rostro, por su propio compañero Fernando Zampedri, en una disputa aérea. Salió en camilla, pero ya volvió a entrar.
Comenzó el partido
Tras el minuto de silencio por el fallecimiento de Fernando Gayoso, ya juegan Boca y Universidad Católica en la Bombonera por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Úbeda necesita ganar para avanzar a los octavos de final, mientras que a los chilenos les alcanza con un empate para asegurar su clasificación.
Paredes juega su último partido antes del Mundial
La noche de Copa Libertadores tendrá un condimento especial para Leandro Paredes. El mediocampista de Boca fue confirmado este jueves por Lionel Scaloni entre los 26 futbolistas que representarán a la selección argentina en el Mundial 2026 y horas más tarde saldrá a la cancha en la Bombonera para disputar un partido decisivo frente a Universidad Católica.
El goleador veterano que amenaza a Boca
Fernando Zampedri será una de las principales cartas de Universidad Católica esta noche en la Bombonera. A los 38 años, el delantero nacido en Chajarí se convirtió en una leyenda de los Cruzados: es el máximo goleador de la historia del club, con 157 tantos en 247 partidos, y llega tras marcar un doblete clave ante Barcelona de Ecuador en la fecha pasada. Capitán, ídolo y recientemente nacionalizado chileno, el exdelantero de Atlético Tucumán y Rosario Central encontró en Católica el mejor tramo de su carrera. Esta noche intentará liderar a los chilenos en un partido que puede clasificarlos a los octavos de final y dejar afuera a Boca de la Copa Libertadores. Además, anotando un gol será el máximo anotador en este torneo para los Cruzado (suma 18).
La palabra de Claudio Úbeda en la previa
A pocas horas del partido decisivo, Claudio Úbeda destacó la importancia del encuentro y la obligación de Boca de hacerse fuerte en la Bombonera para seguir en la Copa Libertadores. “Es un partido muy importante para nosotros porque define seguir en la Libertadores. Estamos preparados para afrontarlo como tal y más en nuestra casa. Saldremos a jugarlo como corresponde”, aseguró el entrenador.
Además, el DT remarcó que la clasificación dependerá principalmente de lo que haga su equipo dentro del campo de juego. “Al destino lo tenemos que ayudar nosotros y seguramente lo vamos a hacer con lo que hagamos dentro de la cancha. Tocó definir el último partido en casa y sabemos cómo jugarlo”, afirmó.
Homenaje a Fernando Gayoso en la Bombonera
La previa del partido entre Boca y Universidad Católica también tuvo un momento de recuerdo y emoción. En una de las tribunas de la Bombonera ya aparece una bandera en homenaje a Fernando Gayoso, exentrenador de arqueros, recientemente fallecido. “Fernando Gayoso Q.E.P.D. Fuerza a la familia. Siempre en nuestros corazones”, se lee en el mensaje desplegado por la 12.
Nueva camiseta retro para una final copera
Boca estrenará esta noche una camiseta especial inspirada en el histórico modelo de 2001, en homenaje al bicampeonato de América conseguido por el equipo de Carlos Bianchi. La nueva casaca, diseñada por Adidas, mantiene los tradicionales colores azul y oro y suma detalles retro que remiten a una de las épocas más gloriosas del club. El lanzamiento generó una rápida reacción de los hinchas en redes sociales en la previa de un partido decisivo por la Copa Libertadores.
Boca estrenará una pantalla gigante externa en la Bombonera
Además de la nueva camiseta, Boca presentará otra novedad tecnológica en los alrededores del estadio. El club estrenará una pantalla gigante externa colocada detrás de la pantalla interna de la Bombonera, una incorporación pensada para mejorar la experiencia de los hinchas en la previa y durante los partidos.
Nueva pantalla externa pic.twitter.com/z4LTqS3L1x— la12twitera (@la12twitera) May 28, 2026
Formación confirmada de Universidad Católica
El entrenador argentino Daniel Garnero confirmó el equipo para visitar a Boca en una noche decisiva para el Grupo D de la Copa Libertadores. El conjunto chileno llega como líder de la zona y necesita al menos un empate para asegurar su clasificación a los octavos de final.
El 11 de Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Clemente Montes, Fernando Zuqui, Cristian Cuevas, Jimmy Martínez; y Fernando Zampedri (c).
¡La oncena titular de #LosCruzados para el duelo vs Boca Juniors! 🚨✅— Universidad Católica (@Cruzados) May 28, 2026
Estos son los elegidos de nuestro DT Daniel Garnero para enfrentar al cuadro argentino 🇦🇷 por el último desafío de fase de grupos de CONMEBOL #Libertadores 🏆
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Formación confirmada de Boca
Claudio Úbeda confirmó el equipo para enfrentar a Universidad Católica por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Con varias bajas por lesión y suspensión, Boca apostará por una formación con Leandro Paredes como eje del mediocampo y Exequiel Zeballos en el ataque en dupla con Milton Giménez.
Los once de Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes (c), Milton Delgado; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 28, 2026
Así formará el Xeneize para recibir a la U. Católica en la Bombonera.#DaleBoca 🔵🟡🔵#Libertadores 🏆 pic.twitter.com/4Rcip1Qi6f
¿Qué necesita Boca para clasificar a los octavos?
Boca llega a la última fecha tercero en el Grupo D con siete puntos, por detrás de Universidad Católica (10) y Cruzeiro (8). El equipo argentino necesita ganar sí o sí para avanzar a los octavos de final. Si derrota a Universidad Católica, alcanzará los 10 puntos y lo superará por la ventaja en los enfrentamientos entre sí, gracias al triunfo conseguido en Chile en la primera fecha. Un empate o una derrota dejarán automáticamente eliminado al equipo de Claudio Úbeda de la Copa Libertadores.
La Bombonera, ante otra noche decisiva
Los hinchas de Boca deberán vivir otro partido que define el futuro de su equipo en la Copa. El equipo xeneize afrontará el último compromiso antes del receso obligado por el Mundial, con la presión de conseguir un triunfo para seguir con vida en la Libertadores.
¿Cómo llegan los equipos?
Boca atraviesa un momento de fuerte presión después de tres partidos sin victorias. El equipo quedó eliminado del torneo Apertura tras perder en el alargue de los octavos de final frente a Huracán en La Bombonera y luego igualó con Cruzeiro como local, en un encuentro cargado de polémicas arbitrales que complicó seriamente sus chances de clasificación en la Copa Libertadores.
Por su parte, Universidad Católica llega como líder del grupo y con la ventaja de depender de sí mismo para avanzar a octavos de final. El conjunto chileno venía de seis partidos invicto, hasta la caída del último fin de semana frente a Colo Colo en el clásico local.
Bienvenidos al minuto a minuto de Boca vs. Universidad Católica
Boca recibe a Universidad Católica desde las 21.30 en La Bombonera, por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo de Claudio Úbeda se juega la clasificación a los octavos de final en una noche decisiva frente al líder de la zona. El encuentro tendrá arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de Fox Sports y Disney+, mientras que todo el desarrollo minuto a minuto estará disponible por este medio.
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