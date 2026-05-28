Boca vs. Universidad Católica, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

A pocas horas del partido decisivo, Claudio Úbeda destacó la importancia del encuentro y la obligación de Boca de hacerse fuerte en la Bombonera para seguir en la Copa Libertadores. “Es un partido muy importante para nosotros porque define seguir en la Libertadores. Estamos preparados para afrontarlo como tal y más en nuestra casa. Saldremos a jugarlo como corresponde”, aseguró el entrenador.

Además, el DT remarcó que la clasificación dependerá principalmente de lo que haga su equipo dentro del campo de juego. “Al destino lo tenemos que ayudar nosotros y seguramente lo vamos a hacer con lo que hagamos dentro de la cancha. Tocó definir el último partido en casa y sabemos cómo jugarlo”, afirmó.