Boca: el incómodo momento entre Mariano Closs y Juan Simón por Leonardo Jara

Mariano Closs, conducto del programa de ESPN F12 y Juan Simón, panelista, ex jugador y ex manager de Boca, vivieron un incómodo momento al debatir sobre algunos jugadores de Boca que no tienen un rendimiento satisfactorio.

Closs, al analizar el 0-3 frente a Santos, que dejó al Xeneize afuera de la Copa Libertadores, dijo que decidió ser "antipático" al nombrar al lateral derecho, Leonardo Jara, como uno de los jugadores de más bajo rendimiento en el equipo de Miguel Russo.

En ese sentido, cuestionó al dirigente que lo eligió en su momento para que se ponga la camiseta de Boca. "Es antipático tirar nombres, pero de verdad: ¿Jara está para jugar en Boca?".

"Dale Juan, dejate de embromar. Tiene problemas de marca, al ataque no sabe pasar. Dale no seas así. Si alguien eligió para que Jara jugara en Boca...", le insistió Closs a Simón, al hablar del jugador contratado en 2016.

Mariano Closs le apuntó a Leonardo Jara: "¿Está para jugar en Boca?" Crédito: Captura TV

De inmediato, el defensor subcampeón del mundo en Italia '90 respondió con un breve "yo", dejando en claro que él lo eligió cuando fue director deportivo del club.

"Alguien deja que siga ahí. Yo lo elegí en su momento. Los primeros partidos, creo que el primer año de Jara no fue malo. Pero después sigue porque lo eligen".

"Este es un partido bisagra. No tiene que explotar todo. Pero van a tener que ser evaluados", aclaró Closs luego de la situación. "Uno solo no entra en la evaluación, que es Tevez", completó.