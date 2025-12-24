El presidente de Flamengo insultó a una periodista por criticar la baja inversión del club en el fútbol femenino

Durante la reunión del martes pasado, donde presentó los resultados financieros de 2025 a los socios y asesores, el presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, insultó a un periodista de TV Globo que criticó la baja inversión del club carioca en el fútbol femenino.

“¿Cuáles son los hechos? Creciente audiencia. ¿Es comparable al fútbol masculino? No, pero no puede ser tan diferente. La cadena de televisión se queda con las ganancias del paquete de marketing y no las distribuye a los clubes. Ahí está esa mujer presumida de O Globo que no para de hablar mal de nosotros y de todo lo demás, del fútbol, ​​que no lo fomenta... La narigona sigue hablando basura. Me dan ganas de decirle: ‘Cariño, convence a tu empresa de invertir 10 o 20 millones al año en derechos de transmisión y todo irá mejor. Lo que es bueno para el ganso es bueno para el ganso’, dijo Bap.

El escándalo llegó en un momento donde se hablaba del fútbol femenino. Renata Mendonça había expuesto la poca inversión en una crónica en octubre pasado.

“O Globo repudia el ataque gratuito y misógino del presidente de Flamengo contra una de sus profesionales y reitera su profundo respeto por las mujeres y por las opiniones críticas que no ofendan ni insulten a nadie”, sostuvo la emisora ​​en un comunicado.

En la misma presentación, Bap detalló la estrategia que guiará al departamento de fútbol de Flamengo en los próximos años, en medio de los intentos por rejuvenecer al plantel: “Continuaremos el proceso de fortalecimiento de la plantilla y reduciremos la edad promedio. Necesitamos jugadores más fuertes y jóvenes. Y fomentaremos una competencia feroz en todas las posiciones. Con 22 titulares, probablemente no ficharemos a ningún jugador mayor de 26 años. Cuando se ficha a un jugador de 29 o 30 años, seguramente morirá contigo. Esto devalúa el activo", describió.

Luiz Eduardo Baptista, el presidente de Flamengo, en su última conferencia

El presidente también destacó el aumento de 761 millones de reales en los ingresos de Flamengo, que pasaron de 1.400 millones en 2024 a 2.100 millones este año. Y afirmó que podría gastar hasta 1.000 millones de esa moneda en fichajes de refuerzos para superar a Palmeiras y Botafogo, que gastaron más que Flamengo esta temporada.

“En un año, aumentamos los ingresos del equipo de Sao Paulo, que era el cuarto más grande de Brasil. ¿Qué pasa si Flamengo no gana nada el próximo año? ¿Se derrumba el castillo de naipes? Tenemos ingresos de 1.400 millones de reales. El presupuesto de Palmeiras, con todo incluido, es de 1.200 millones. Así que tenemos los recursos y la fuerza para llegar mucho más lejos”, concluyó el presidente.