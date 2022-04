Boca. La decisión que tomó Sebastián Battaglia por el caso Salvio: “Su cabeza no está para jugar”

No son días tranquilos para Boca. El escándalo que tuvo como protagonista a Eduardo Toto Salvio con su expareja lo puso lejos de la escena futbolística. tanto al club como al jugador. Faltaba conocerse la palabra del entrenador Sebastián Battaglia, una de las voces más esperadas. Y ese elemento se sumó al mediodía de este viernes.

Durante la conferencia previa al partido que Boca enfrentará a Lanús en La Bombonera por la 10° fecha de la Copa de la Liga, Battaglia se mostró tranquilo y dijo que solo iba a hablar de cuestiones futbolísticas. Algo imposible, claro, porque muchas de las preguntas estuvieron enfocadas en qué acción iba a tomar Boca con Eduardo Salvio, tras la denuncia de su expareja por violencia de género.

Eduardo Salvio volvió este viernes a entrenarse con sus compañeros en Ezeiza Javier Garcia Martino - Photogamma

Las preguntas para Battaglia fueron obvias y todo merodeó en relación a Salvio. En ese sentido, Battaglia aclaró: “Hablamos con Toto y seguramente su cabeza no está para el fin de semana. Lo comprendemos. Estuvimos al tanto de lo que pasó ayer. Está pasando por una situación difícil y su cabeza no está para la competencia, por lo que seguramente no va a participar”, afirmó el entrenador.

Al ser consultado sobre cómo está el plantel con respecto al caso Salvio, Battaglia respondió: “Son situaciones y momentos difíciles que tenemos que superar. Ayer se vivió toda esa situación. Nos enfocamos en nuestro trabajo y en hacer el mejor partido el fin de semana”.

El futuro de Salvio en Boca y la mirada de Battaglia

¿Qué hará Sebastián Battaglia ante la ausencia de Salvio? “La idea es tener un equipo conformado y no tener muchas modificaciones pero sabemos que hay muchos partidos y son muy seguidos. Es una situación muy particular en ese sentido y queremos competir en los dos frentes. Pero la situación no deja de ser especial. Tenemos jugadores suspendidos en la Copa y es una situación especial. Acá por distintas cuestiones se nos está haciendo difícil mantener un once que sea repetitivo”, destacó.

Boca se prepara para el partido del domingo, ante Lanús Prensa Boca

“Su cabeza no está como para jugar este fin de semana. Obviamente la gente del club se está encargando del tema. No tengo más comentarios qué hacer”, insistió Battaglia. Y agregó: “Yo te digo que lo vi hoy a Toto, planteó su situación y la gente del club se está encargando de la situación... La gente del club se está encargando de la situación”, repitió el entrenador.

Sobre la seguidilla de partidos que Boca tiene por delante, el entrenador aclaró: “Tenemos que tener la cabeza en las dos competencias. Nos toca encargarnos del torneo local donde hay una seguidilla de tres partidos donde si logramos sumar de a tres vamos a estar cerca de lograr una clasificación. Después vendrá otra vez la historia de la Copa y trataremos de enfocarnos ahí”.

El probable equipo de Boca vs. Lanús

Durante la práctica de fútbol de este jueves, pese a no confirmarlo en la conferencia de prensa, Battaglia mostró algunas muestras de lo que sería su equipo para enfrentar a Lanús este domingo a las 19 horas en La Bombonera.

Sin Agustín Rossi, desgarrado en el aductor derecho y que será baja por tres semanas, quien vuelve al arco es Javier García. Tampoco están a disposición Carlos Zambrano ni Jorge Figal por lesión, ya que ambos jugadores están desgarrados. Carlos Izquierdoz continuará fuera del equipo por una lesión del quinto metatarsiano del pie izquierdo y Gabriel Aranda tiene un esguince de tobillo.

El mediocampo, salvo Salvio, sería el mismo que estuvo presente en la victoria ante Always Ready en la Copa Libertadores. El que ingresaría es Cristian Medina. Mientras que en la delantera vuelve Sebastián Villa, suspendido en la Copa.

Ante este panorama, el posible equipo de Boca iría con: Javier García; Luis Advíncula, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.