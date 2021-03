Boca-River: Leo Farinella le respondió a Juan Román Riquelme

El panelista de Superfútbol, Leo Farinella, le respondió al vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien en la previa del superclásico que se disputó el último domingo en la Bombonera gritó en cámara que River “hace rato que juega mal”, mientras los periodistas Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, antes de que comience el encuentro, realizaban un análisis del rendimiento equipo millonario.

Además de mostrarse en desacuerdo con la mirada del “Último Diez”, Farinella invitó a Riquelme a que ”saliera a hablar públicamente”, a pesar de haberse manifestado a través de la televisión. En ese sentido, el periodista diferenció “decir una declaración pública sobre el rival” de “gritar desde un palco intentando condicionar a los periodistas que estaban dando su opinión”.

Al mismo tiempo, Farinella acusó a Riquelme de “manejar” los medios (“habla cuando quiere hablar y con quien quiere hablar. Es una figura que tiene poder”) y dijo que“ desde hace tiempo prioriza su mirada como político y no dice lo que realmente piensa”.

En tanto, diferenció el comportamiento de Román, máximo referente del xeneize, con el que hubiera tenido el técnico de “La Banda” en una situación parecida: “Yo no me imagino a Gallardo gritando: hablen de lo mal que jugó Boca. Gallardo sale y dice: a Boca le hubiera convenido (Edwin) Cardona”.

Giralt, Varsky y Iucht, sorprendidos por el grito al pasar de Juan Román Riquelme sobre River

Por otra parte, el cronista dio vuelta la frase de Riquelme y consideró que quien “hace rato viene jugando mal” es Boca, al señalar que hay una diferencia “muy grande” entre el funcionamiento de uno y otro equipo. Y citó como buenas actuaciones del equipo de Gallardo en el último tiempo, su partidos contra Palmeiras y San Pablo por la Copa Libertadores.

Finalmente, el periodista admitió que River no está en su mejor forma, pero opinó que la vara del equipo del “Muñeco” “está muy alta” porque “ha jugado demasiado bien”: “River es el equipo que mejor juega en el fútbol argentino. Con claridad. Es escandalosa la diferencia con el resto a nivel juego. (...) No hay ningún equipo en el fútbol argentino que sea visto y observado por el resto de los equipos. Es una discusión que no vale la pena ni empezarla”, concluyó.

LA NACION