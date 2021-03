El tenso cruce entre Mariano Closs y Diego Latorre sobre el protagonismo en el fútbol

Los periodistas Mariano Closs y Diego Latorre debatieron este lunes en ESPN F10 sobre qué significa ser protagonista en el fútbol. La discusión tuvo como disparador el superclásico del domingo que terminó 1 a 1. Algunos analistas consideran que el equipo de Miguel Ángel Russo jugó mejor que su rival porque la mayor parte del partido se jugó de la manera que quería Boca, pero sin tener dominio de la pelota, sino al contrataque.

“¿Qué es ser protagonista? ¿Tenerla (pelota)?”, preguntó Closs. “Ser protagonista se supone que es mandar en el partido”, respondió Latorre. “¿Ustedes piensan que el ‘Ruso’ (Ricardo) Zielinski desde que es técnico es protagonista? ¿Cómo los gana los partidos? A veces, los ganaba con el ‘Picante’ (César) Pereyra”, recordó el relator. Luego, Latorre dijo que Closs relaciona “ser protagonista” con “ganar”, cuando “a veces sos protagonista, y sufrís y perdés”.

Cuando el conductor del programa volvió a preguntar “qué es ser protagonista”, el comentarista de fútbol no dejó lugar a dudas: “Imponer condiciones con la pelota”, y repitió que “ganar o perder es una cosa distinta de ser protagonista o no”. “Vos tenés un dilema con el resultado y la forma de jugar”, dijo el animador. “No, vos me estás prejuzgando. Yo te estoy dando mis argumentos. El resultado se puede conseguir de distintas maneras”, agregó el exfutbolista.

Tras ello, Closs reiteró que a su compañero no le gusta el resultado: “A vos te gusta que se tiren caños y rabonas y tener 90 minutos la pelota”. “No. Me estás metiendo en un embrollo que no me metí. Vos hablaste de protagonismo y no protagonismo. El resultado es otra cosa”.

Sobre el superclásico que se disputó por la quinta fecha de la Copa de la Liga, Latorre consideró que River sometió a su rival “los primeros 25 minutos”, y que después “prevaleció” el contrataque de Boca. “Jugó mejor el que contratacó”, dedujo Closs. “Yo no estoy diciendo lo contrario. ¿Me escuchaste a mí decir lo contrario?”, contestó Latorre. “Yo estoy escuchando que se está diciendo que el que maneja la pelota es el protagonista, como si el otro fuese un reventado que está tirado contra las cuerdas”, señaló Closs. “No fue así. Estás metiendo cosas en la bolsa que yo no dije. Yo nunca dije eso. Ni históricamente, ni ahora”, concluyó “Gambetita”.

