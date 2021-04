Sonríe Boca: se plantó en La Paz, le ganó 1 a 0 a The Stongest y tuvo un debut feliz en la Copa Libertadores

Como si el guión hubiera estado escrito así de antemano en homenaje a Alfredo Graciani, cuando el reloj marcaba el minuto 7 (emblemático número utilizado por el fallecido exdelantero) Boca estaba abrazado y celebrando su primer gol en la Libertadores 2021.

El tanto lo hizo Sebastián Villa, protagonista de una buena jugada personal por la izquierda, que culminó con su fuerte zurdazo. Con esa conquista, el Xeneize derrota 1 a 0 a The Strongest, en el estreno de ambos en el grupo C de la Copa Libertadores de América.

Como era de esperar, la actuación de Boca fue de mayor a menor. El desgaste y los 3600 metros sobre el nivel del mar fueron desinflando al conjunto de la Ribera. Por eso es aún más valioso el tempranero gol del extremo colombiano, que aun sin descollar fue lo mejor del Xeneize. También se destacaron Medina y Soldano.

Lo de the Strongest fue muy flojo . Un equipo sin ideas, que no solo no logró enhebrar ni una jugada clara de peligro, sino que tampoco supo cómo imponer la supuesta ventaja de jugar de local en La Paz.

Debió haberlo resuelto antes el conjunto xeneize. Pero a Villa le faltó eficacia y la falta de Ospina sobre Jara en el área chica, que debió ser sancionada con penal, pasó de largo para el juez colombiano Jhon Ospina Londoño, de regular actuación.

En el balance fue un buen partido de Boca. Porque cumplió a rajatabla el libreto propuesto por Russo, encontró rápido la ventaja y supo desactivar los limitados intentos locales por inquietarlo. Los tres puntos de visitante son muy valiosos en el siempre complejo camino a los octavos de final.

Se dio un hecho histórico en esta presentación de Boca: 14 de los 23 futbolistas que viajaron a La Paz surgieron de las divisiones inferiores. Ellos son Agustín Almendra, Alan Varela, Javier Obando, Cristian Medina, Agustín Lastra, Javier García, Nicolás Capaldo, Ignacio Fernández, Exequiel Zeballos, Renzo Giampaoli, Gonzalo Sandez, Luis Vasquez, Nicolás Valentini y Eros Mancuso.

El ritmo copero no se detiene. El martes próximo, Boca recibirá a un viejo y reciente conocido: Santos. El conjunto brasileño llegará a la Bombonera golpeado, después de caer 2 a 0 con Barcelona de Ecuador en San Pablo. Pero esa, será otra historia.

